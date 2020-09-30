Посмотрите на «сейф на колесах» на базе Mercedes-Benz Sprinter

Модификация Mercedes-Benz Sprinter от AddArmor представляет собой бронированный фургон, который станет незаменимым средством передвижения для бизнесменов, политиков, а также звезд шоу-бизнеса, спорта и всех, кто опасается за свою жизнь. По мнению разработчиков, автомобиль представляет собой настоящий «сейф на колесах», который можно оснастить самыми разнообразными средствами защиты.
Помимо традиционной брони, которая сможет выдержать обстрел из пистолета или автоматического оружия, автомобиль можно оборудовать системами активной защиты от нападения. К примеру, на Sprinter можно установить распылители дымовой завесы, перцового аэрозоля или звуковую пушку. Кроме того, внешние дверные ручки можно сделать токопроводящими, чтобы они смогли защитить рязрядом электричества от нападения.
По желанию заказчика, внутри микроавтобуса можно разместить рабочий кабинет, зону отдыха, а также санузел, кухню и спальные места. Кроме этого, доработка интерьера предусматривает отделку салона из черной или белой кожи, а также установку премимальных кресел с электро¬регули¬ровками, ЖК-дис¬плеев и атмосферной подсветки.
Оборудовать стандартный Mercedes-Benz Sprinter в защищенный микроавтобус можно от 28 000 долларов (примерно 2 200 000 рублей по текущему курсу). Сам автомобиль и тюнинг салона оплачивается отдельно.
В середине сентября на сайте Авто.ру появилось объявление о продаже бронированного Cadillac Escalade 2019 года выпуска за 14,6 миллиона рублей. Судя по объявлению, внедорожник может выдержать обстрел бронебойно-зажигательными пулями, а также способен противостоять взрыву ручных гранат.