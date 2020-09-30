Посмотрите на «сейф на колесах» на базе Mercedes-Benz Sprinter

Модификация Mercedes-Benz Sprinter от AddArmor представляет собой бронированный фургон, который станет незаменимым средством передвижения для бизнесменов, политиков, а также звезд шоу-бизнеса, спорта и всех, кто опасается за свою жизнь. По мнению разработчиков, автомобиль представляет собой настоящий «сейф на колесах», который можно оснастить самыми разнообразными средствами защиты.

Помимо традиционной брони, которая сможет выдержать обстрел из пистолета или автоматического оружия, автомобиль можно оборудовать системами активной защиты от нападения. К примеру, на Sprinter можно установить распылители дымовой завесы, перцового аэрозоля или звуковую пушку. Кроме того, внешние дверные ручки можно сделать токопроводящими, чтобы они смогли защитить рязрядом электричества от нападения.