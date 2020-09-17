В Москве продают бронированный Cadillac Escalade за 14,6 миллиона рублей

Выставленный на продажу Cadillac Escalade бронирован по классу VR8. Он выдерживает обстрел бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62x39 миллиметров, выпущенными из автомата АКМ, а также способен противостоять взрыву ручных гранат.
В качестве дополнительной защиты автомобиль оборудовали пуленепробиваемыми стеклами, системой пожаротушения и переговорным устройством, позволяющим общаться водителю и пассажирам между собой, а также осуществлять связь с внешним миром с помощью громкоговорителя.
Фото: auto.ru
Для комфорта пассажиров у внедорожника «приподняли» крышу и заменили штатные задние сиденья на бежевые кресла от Mercedes-Benz S-класса с откидывающимися столиками. Салон «Эскалейда», включая перегородки, стойки и потолок, отделали бежевой алькантарой. Также автомобиль оснастили откидным монитором с доступом в интернет.
Под капотом внедорожника установлен 6,2-литровый V8 мощностью 426 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». Приобрести роскошный бронированный Cadillac Escalade с пробегом 19450 километров можно за 14,6 миллиона рублей.
В середине августа Сильвестр Сталлоне выставил на продажу личный внедорожник Cadillac Escalade в модификации ESV 2019 года выпуска за 350 000 долларов (примерно 26 000 000 рублей по текущему курсу). По словам известного актера, он принимал непосредственное участие в проектировании интерьера роскошного автомобиля.