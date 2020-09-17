В Москве продают бронированный Cadillac Escalade за 14,6 миллиона рублей

Выставленный на продажу Cadillac Escalade бронирован по классу VR8. Он выдерживает обстрел бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62x39 миллиметров, выпущенными из автомата АКМ, а также способен противостоять взрыву ручных гранат.

В качестве дополнительной защиты автомобиль оборудовали пуленепробиваемыми стеклами, системой пожаротушения и переговорным устройством, позволяющим общаться водителю и пассажирам между собой, а также осуществлять связь с внешним миром с помощью громкоговорителя.