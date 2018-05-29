Машину оценили дороже Audi S8

Пульс

Skoda построила бронированный Superb

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29 мая 2018

Британский офис Skoda представил бронированную версию универсала Superb. Автомобиль обеспечивает защиту от выстрелов из автоматического оружия крупнокалиберными пулями и взрывов гранат, а стоит дороже Audi S8 — 118 688 фунтов стерлингов (9,9 миллиона рублей по текущему курсу).

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От обычного «Суперба» бронированная версия отличается пуленепробиваемыми стеклами, кузовными панелями, выполненными из стали горячей формовки и композитов, а также усиленной подвеской, тормозами, проблесковыми маячками и сиреной. Особые покрышки и диски позволяют машине ехать на полностью спущенных колесах.

Видео с YouTube-канала Skoda UK.

Под капотом универсала Skoda Superb установлен стандартный дизельный двигатель объемом 2,0 литра. Отдача агрегата составляет 190 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Как после доработок изменились динамические характеристики машины, пока не сообщается.

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В январе американская Armormax представила самый быстрый в мире бронированный автомобиль. Его ппостроилина базе Tesla Model S P100D, кузов которого усилили особым волокном, выдерживающим выстрел из крупнокалиберной винтовки. Благодаря использованию композита масса бронированного лифтбека всего на всего на 250 килограммов больше обычного.

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