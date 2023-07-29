В России начали выпускать УАЗ «Патриот» с V8 и японским автоматом

Стекла толщиной 39 миллиметров, противоосколочная защита днища, бронирование всех стоек с перекрытием, специальные металлические бандажи в шинах, резервная аккумуляторная батарея, стальные жалюзи для закрывания радиатора — всё это входит в стандартную комплектацию. Снаряжённая масса броневика УАЗ не раскрывается, но появление под капотом восьмицилиндрового двигателя 3UZ-FE намекает, что 135-сильный российский мотор с увеличенной нагрузкой не справится.