В России начали выпускать УАЗ «Патриот» с V8 и японским автоматомМелкосерийную сборку спецавтомобилей запустили в Нижнем Новгороде
В России начали выпускать УАЗ «Патриот» с V8 и японским автоматом. Ателье Armour Group открыло приём заявок на бронированные внедорожники AGlion. Основой послужил обычный «Патриот», но доработки серьёзные: к примеру, вместо отечественного двигателя ЗМЗ ставится проверенный 4,6-литровый V8 концерна Toyota, штатная коробка передач уступает место 6-ступенчатому автомату Aisin, меняются тормоза, амортизаторы, пружины и рессоры.
Пуленепробиваемый «Патриот» сохраняет заводское лакокрасочное покрытие и все имеющиеся системы пассивной безопасности, а внешних отличий у броневика минимум. Специалистам Armour Group приходится модернизировать практически все системы: появляются усиленные компоненты подвески, армированные тормозные шланги, термостойкие колодки, увеличенные тормозные диски.
Стекла толщиной 39 миллиметров, противоосколочная защита днища, бронирование всех стоек с перекрытием, специальные металлические бандажи в шинах, резервная аккумуляторная батарея, стальные жалюзи для закрывания радиатора — всё это входит в стандартную комплектацию. Снаряжённая масса броневика УАЗ не раскрывается, но появление под капотом восьмицилиндрового двигателя 3UZ-FE намекает, что 135-сильный российский мотор с увеличенной нагрузкой не справится.
Ателье Armour Group предоставляет годовую гарантию на бронированные внедорожники. Цена предоставляется по запросу, но можно ожидать, что защищённый «Патриот» окажется кратно дороже обычной версии, которая стоит от 1,55 миллиона рублей без учёта спецпредложений.