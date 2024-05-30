В России создали бронированную пожарную машину на базе «Урала»

Бронетехнику разработали для использования во время ликвидации пожаров на сложных объектах, где есть угроза жизни и здоровью пожарных. Машина оборудована скрытой защитой кабины, а также бронированным модулем боевого расчёта. Кроме того, от внешнего воздействия дополнительно защищен моторный отсек.