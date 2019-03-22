Новый AMG-Гелик защитили от взрывов гранат и выстрелов из «Калаша»

Бронированный Mercedes-AMG G 63 способен противостоять выстрелам из автоматического оружия пулями калибра 7,62 x 51 (например, автомата Калашникова) с расстояния 10 метров со скоростью удара 820 метров в секунду, а также одновременному подрыву двух ручных гранат под днищем. Защита соответствует стандарту CEN 1063 BR6. Для усиления используется инновационный композит, который легче традиционных бронепанелей.
В стандартное оснащение Mercedes-AMG G 63 входит защита пассажирского отсека, аккумуляторной батареи и блока управления, а также усиленная подвеска и покрышки Run-flat. В списке опций: облегченный вариант бронирования, система пожаротушения, спецсигналы и более мощная тормозная система.
Под капотом Mercedes-AMG G 63 установлена четырехлитровая битурбо «восьмерка» с системой отключения четырех цилиндров при небольших нагрузках. Она выдает 585 лошадиных сил и 850 Нм максимального крутящего момента. С нуля до ста километров в час обычный внедорожник разгоняется за 4,5 секунды, и в Inkas говорят, что результат бронированной версии не сильно отличается. Максимальная скорость составляет 220 километров в час.
Бронированный «Гелик» обойдется минимум в 295 тысяч долларов (почти 19 миллионов рублей по текущему курсу).