Новый AMG-Гелик защитили от взрывов гранат и выстрелов из «Калаша»

Под капотом Mercedes-AMG G 63 установлена четырехлитровая битурбо «восьмерка» с системой отключения четырех цилиндров при небольших нагрузках. Она выдает 585 лошадиных сил и 850 Нм максимального крутящего момента. С нуля до ста километров в час обычный внедорожник разгоняется за 4,5 секунды, и в Inkas говорят, что результат бронированной версии не сильно отличается. Максимальная скорость составляет 220 километров в час.

Бронированный «Гелик» обойдется минимум в 295 тысяч долларов (почти 19 миллионов рублей по текущему курсу).