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13:21

Новый AMG-Гелик защитили от взрывов гранат и выстрелов из «Калаша»

Компания Inkas представила бронированную версию внедорожника

Канадская компания Inkas, специализирующаяся на постройке бронированных автомобилей, представила защищенную версию Mercedes-AMG G 63 нового поколения. Внедорожник получил полную защиту салона, усиленную подвеску и многослойные пуленепробиваемые стекла.
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Бронированный Mercedes-AMG G 63 способен противостоять выстрелам из автоматического оружия пулями калибра 7,62 x 51 (например, автомата Калашникова) с расстояния 10 метров со скоростью удара 820 метров в секунду, а также одновременному подрыву двух ручных гранат под днищем. Защита соответствует стандарту CEN 1063 BR6. Для усиления используется инновационный композит, который легче традиционных бронепанелей.

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В стандартное оснащение Mercedes-AMG G 63 входит защита пассажирского отсека, аккумуляторной батареи и блока управления, а также усиленная подвеска и покрышки Run-flat. В списке опций: облегченный вариант бронирования, система пожаротушения, спецсигналы и более мощная тормозная система.

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Под капотом Mercedes-AMG G 63 установлена четырехлитровая битурбо «восьмерка» с системой отключения четырех цилиндров при небольших нагрузках. Она выдает 585 лошадиных сил и 850 Нм максимального крутящего момента. С нуля до ста километров в час обычный внедорожник разгоняется за 4,5 секунды, и в Inkas говорят, что результат бронированной версии не сильно отличается. Максимальная скорость составляет 220 километров в час.

Бронированный «Гелик» обойдется минимум в 295 тысяч долларов (почти 19 миллионов рублей по текущему курсу).

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