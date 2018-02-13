Новый «AMG-Гелик»: почти 600 сил и 4,5 секунды до сотни

Компания Mercedes-Benz представила «заряженный» вариант внедорожника G-Class нового поколения. Модификация G 63 получила новую силовую установку и стала почти на секунду быстрее предшественника в разгоне до «сотни».

Внедорожник Mercedes-AMG G 63 получил четырехлитровую битурбо «восьмерку» с системой отключения четырех цилиндров при небольших нагрузках. Мотор выдает 585 лошадиных сил и 850 Нм максимального крутящего момента, который доступен в диапазоне 2500-3500 оборотов в минуту.

Двигатель работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач с возможностью выбора ступеней подрулевыми лепестками. Эта силовая установка сменила прежний 5,5-литровый твин-турбо агрегат V8 мощностью 571 сила.

Новинка ускоряется с нуля до ста километров в час за 4,5 секунды – на 0,9 секунды быстрее предшественника. Максимальная скорость составляет 220 километров в час (или 240 километров в час при заказе спорт-пакета AMG Driver‘s package). Расход топлива в смешанном цикле – 13,2 литра на «сотню», что на шесть десятых литра меньше, чем у предшественника.

Как и у обычного «Гелика», представленного ранее, «заряженный» вариант получил переднюю независимую подвеску на двойных поперечных рычагах, а также неразрезной мост с четырьмя продольными рычагами с каждой стороны и тягой Панара.

Также 63-й будет оснащен адаптивной подвеской и системой полного привода с увеличенным передаточным числом пониженной передачи (с 2.1 до 2.93) и новыми режимами работы управляющей электроники для езды по бездорожью – «Sand», «Trail» и «Rock».

Новый Mercedes-AMG G 63 во всех деталях Все фотографии «заряженного» Mercedes-Benz G-Class нового поколения

Помимо этого, внедорожник оснащен светодиодными фарами, спортивным выпуском, громкость которого регулируется кнопкой в салоне, активными мультиконтурными креслами, 22-дюймовыми колесными дисками, мощными тормозами с красными суппортами, новым AMG-рулем и активным круиз-контролем.

Публичный дебют Mercedes-AMG G 63 состоится на мартовском автосалоне в Женеве. Европейские продажи модели начнутся в июне. Цены пока не сообщаются. В России G 63 предыдущего поколения стоит от 12,2 миллиона рублей.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?