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14:25

Все кроссоверы Volvo стали бронированными

Дополнительную защиту получили модели XC40 и XC60

Анастасия Дубина
Все кроссоверы компании Volvo теперь имеют бронированный вариант: линейка пополнилась моделями XC40 и XC60. До этого пуленепробиваемым был только XC90.

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Бронированные модификации разработаны совместно с бразильской фирмой Carbon Blindados, которая занимается защитой самых разных автомобилей (от MINI до Porsche). Для кроссоверов используется высокопрочная сталь толщиной 2,5—3 миллиметра и кевлар, а толщина стекол при этом достигает 20 миллиметров.

Класс защиты кроссоверов Volvo не раскрывается, однако в компании уточняют, что в силовую структуру кузова они не смешивались. Также без изменений остались все силовые агрегаты, подвеска и тормоза.

Усилению в кроссоверах подверглись дверные петли и стеклоподъемники. Одно из самых главных изменений замена рамок дверных стекол, которые стали толще и прочнее оригинальных.

В первую очередь бронированные модификации созданы для Бразилии – страны, в которой распространена уличная преступность. Жители неблагополучных районов фавел все чаще нападают на машины. Поэтому владельцы автомобилей желают иметь защиту, которая смогла бы противостоять удару кастетом или пистолетным выстрелам.

Бронирование новых кроссоверов осуществят поэтапно. Стандартные автомобили будут поступать из Европы и Китая в недособранном виде, а уже в Бразилии их переделают в броневики. Продавать «усиленные» машины планируется через официальную дилерскую сеть Volvo.

Разница в цене относительно оригинальных машин около 15 тысяч долларов. Если усиленные кроссоверы будут пользоваться спросом, шведы могут рассмотреть возможность аналогичного бронирования седанов и универсалов.

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Первый бронированный автомобиль в модельном ряду Volvo появился прошлым летом. Кроссовер XC90, получивший защиту по классу VR8 стандарта VPAM, был создан совместно с немецкой компанией Trasco Bremen.