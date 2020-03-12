Все кроссоверы Volvo стали бронированными

Бронированные модификации разработаны совместно с бразильской фирмой Carbon Blindados, которая занимается защитой самых разных автомобилей (от MINI до Porsche). Для кроссоверов используется высокопрочная сталь толщиной 2,5—3 миллиметра и кевлар, а толщина стекол при этом достигает 20 миллиметров.

Класс защиты кроссоверов Volvo не раскрывается, однако в компании уточняют, что в силовую структуру кузова они не смешивались. Также без изменений остались все силовые агрегаты, подвеска и тормоза.