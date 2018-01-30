Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер продал свой Bugatti Veyron за 2,5 миллиона долларов (140 миллионов рублей). Покупателем стал дилер по продаже люксовых машин Оби Океке. Гиперкар, пробег которого составляет 1600 километров, он купил для перепродажи, сообщает TMZ.

Автомобиль в модификации Grand Sport Vitesse был приобретен Шварценеггером в 2014 году. Он оснащен восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбонагнетателями. Агрегат выдает 1200 лошадиных сил и 1500 Нм крутящего момента.

На разгон до 100 километров в час Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse тратит 2,6 секунды. Максимальная скорость гиперкара составляет 410 километров в час.

Ранее австрийская фирма Kreisel построила для Арнольда Шварценеггера первый в мире электрический Hummer H1. Его оснастили двумя электромоторами, суммарная мощность которых достигает 490 лошадиных сил, а также комплектом батарей емкостью 100 киловатт-часов.

Запас хода этого электрического Hummer составляет 300 километров, а масса – 3300 килограммов.

Помимо «Хаммера», в гараже актера есть электрический G-Class, также построенный Kreisel. Внедорожник оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 490 лошадиных сил. Он способен проезжать на одной зарядке более 300 километров.