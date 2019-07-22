Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:50

Volkswagen уточнил сроки появления Arteon в России

Новую модель придется ждать дольше, чем предполагалось

В российском офисе Volkswagen завили, что старт продаж модели Arteon в стране запланирован на 2020 год. Ранее же сообщалось, что автомобиль появится у дилеров до конца текущего года.

Купеобразный седан Volkswagen Arteon, который заменил в модельной линейке бренда Passat CC, доступен для покупки в Европе с 2017 года. До России же новинка доберется еще не скоро – как утверждается на странице марки в Instagram, продажи начнутся только в следующем году. Подробностей о модификациях «Артеона» для нашего рынка пока нет, так как на автомобиль еще не выдано Одобрение типа транспортного средства.

>
Reload
1 / 9

Arteon дебютировал в марте 2017 года на автосалоне в Женеве. В основе седана лежит модульная платформа MQB, которая также использовалась при разработке «Пассата» последнего поколения. На европейском рынке автомобиль комплектуется тремя бензиновыми (150, 190 и 280 сил) и тремя дизельными двигателями (150, 190 и 240 сил). Моторы сочетаются с шестиступенчатой «механикой» или с семидиапазонным роботом DSG.

Посмотрите на Volkswagen Arteon с 500-сильным мотором

Ранее в Volkswagen озвучили планы относительно выпуска Arteon в кузове универсал. Летом 2017 года руководитель производственного отдела бренда Эльмар Лихарц заявлял, что «Артеон» в будущем может стать семейством моделей», однако к 2019 году компания выпустила только 500-сильный гоночный суперкар на базе седана.