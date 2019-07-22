Volkswagen уточнил сроки появления Arteon в России

Купеобразный седан Volkswagen Arteon, который заменил в модельной линейке бренда Passat CC, доступен для покупки в Европе с 2017 года. До России же новинка доберется еще не скоро – как утверждается на странице марки в Instagram, продажи начнутся только в следующем году. Подробностей о модификациях «Артеона» для нашего рынка пока нет, так как на автомобиль еще не выдано Одобрение типа транспортного средства.