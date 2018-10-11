Volkswagen переделал Arteon в 500-сильный гоночный суперкар

Новинка, получившая название ART3on, создана на базе топовой модификации R-Line с двухлитровым бензиновым турбомотором, которая на местном рынке стоит более 70 тысяч долларов. Дизайн раскраски кузова автомобиля придумал известный уличный художник Саймон Маррей, также известный как KADE. Его рисунок был нанесен на пленку, которой обклеили машину. Над технической начинкой работали специалисты австралийского подразделения Volkswagen.
Стандартный автомобиль был оснащен 280-сильным двигателем и полным приводом. В ходе доработок инженеры установили новую турбину, заменили интеркулер, впуск, выпуск, топливную систему и систему смазки, а также доработали роботизированную трансмиссию DSG с двумя сцеплениями.
После доработок агрегат стал развивать 490 сил. Максимальный крутящий момент возрос с 350 до 600 Нм.
С нуля до «сотни» Arteon теперь ускоряется за 3,9 секунды – на 1,7 секунды быстрее стандартного автомобиля. Максимальная скорость не указана. У обычного «Артеона» она ограничена на 250 километрах в час.
Помимо тюнинга силовой установки, также была установлена спортивная подвеска Bilstein, более мощные тормоза APR, полуслики Pirelli, каркас безопасности, «ковши» в салоне, системы пожаротушения и отключения подачи топлива.