Volkswagen переделал Arteon в 500-сильный гоночный суперкар

Новинка, получившая название ART3on, создана на базе топовой модификации R-Line с двухлитровым бензиновым турбомотором, которая на местном рынке стоит более 70 тысяч долларов. Дизайн раскраски кузова автомобиля придумал известный уличный художник Саймон Маррей, также известный как KADE. Его рисунок был нанесен на пленку, которой обклеили машину. Над технической начинкой работали специалисты австралийского подразделения Volkswagen.

Стандартный автомобиль был оснащен 280-сильным двигателем и полным приводом. В ходе доработок инженеры установили новую турбину, заменили интеркулер, впуск, выпуск, топливную систему и систему смазки, а также доработали роботизированную трансмиссию DSG с двумя сцеплениями.