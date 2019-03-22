«Спортивный» Hyundai Tucson превратился в арт-кар

На создание рисунка на кузове автомобиля Прайс потратил 72 часа (и это не учитывая время, необходимое на разработку самого дизайна). Изначально кузов кроссовера был окрашен в красный цвет, на который нанесен абстрактный рисунок в фирменных цветах линейки N Line – черном, белом, красном и синем.
Изображение на машине должно напоминать о гонках, также ливреях раллийного Hyundai i20 WRC и «кузовного» i30 N TCR, а также об автоспорте в целом: некоторые элементы похожи на клетчатый флаг, а другие – на изгибы гоночных трасс, шиканы и поребрики.
Арт-кар будут показывать на промо-мероприятиях по всей Европе, посвященным Tucson N Line.
Обычный Tucson N Line получил более агрессивный внешний вид, перенастроенную подвеску и рулевое управление, а также спортивные сиденья и особый рычаг коробки передач.