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16:45

«Спортивный» Hyundai Tucson превратился в арт-кар

На расраску автомобиля маркерами ушло 72 часа

Компания Hyundai в честь выхода «оспортивленной» модификации кроссовера Tucson N Line подготовила на базе нее арт-кар. Над проектом под названием «Drive a Statement» работал немецкий художник Андреас Прайс, которые все свои работы создает вручную маркерами, ручками и карандашами.

На создание рисунка на кузове автомобиля Прайс потратил 72 часа (и это не учитывая время, необходимое на разработку самого дизайна). Изначально кузов кроссовера был окрашен в красный цвет, на который нанесен абстрактный рисунок в фирменных цветах линейки N Line – черном, белом, красном и синем.

Изображение на машине должно напоминать о гонках, также ливреях раллийного Hyundai i20 WRC и «кузовного» i30 N TCR, а также об автоспорте в целом: некоторые элементы похожи на клетчатый флаг, а другие – на изгибы гоночных трасс, шиканы и поребрики.

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Арт-кар будут показывать на промо-мероприятиях по всей Европе, посвященным Tucson N Line.

Обычный Tucson N Line получил более агрессивный внешний вид, перенастроенную подвеску и рулевое управление, а также спортивные сиденья и особый рычаг коробки передач.

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