«Спортивный» Hyundai Tucson превратился в арт-кар

На создание рисунка на кузове автомобиля Прайс потратил 72 часа (и это не учитывая время, необходимое на разработку самого дизайна). Изначально кузов кроссовера был окрашен в красный цвет, на который нанесен абстрактный рисунок в фирменных цветах линейки N Line – черном, белом, красном и синем.