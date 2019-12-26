Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:38

Названы рублевые цены на самые доступные Audi A6

Седан обзаведется двигателями 2.0 TFSI и 2.0 TDI

© Audi
Лиза Будрина
Компания Audi выводит на российский рынок модификации A6 40 TFSI и 40 TDI – самые дешевые в линейке модели. Новинки появятся у дилеров в первом квартале 2020 года и будут стоить от 3 055 000 и 3 100 000 рублей соответственно.

Седан A6 40 TFSI получил двухлитровый бензиновый агрегат, а 40 TDI – дизельный того же объема. Оба выдают 190 лошадиных сил, а потому эти модификации являются наименее мощными и наиболее доступными в семействе. Сейчас на нашем рынке нет модификаций, которые бы стоили дешевле этих.

Седан с бензиновым мотором разгоняется с места до 100 километров в час за 7,9 секунды, а дизельная модификация делает это на 0,5 секунды медленнее. Максимальная скорость достигает 237 километров в час. Заявленный компанией расход топлива A6 40 TFSI в смешанном цикле равен 6,6 литра на 100 километров, а 40 TDI – 5,7 литра.

>
Reload
1 / 5

Стандартно A6 40 TFSI и 40 TDI оборудованы климат-контролем, парковочным ассистентом, датчиками парковки спереди и сзади, системой Audi drive select, позволяющая выбирать режимы управляемости, динамики и комфорта, 17-дюймовые дисками, светодиодной оптикой и подогревом передних кресел.

Ниже в таблице приведены цены на новые версии, который доступны в нескольких комплектациях.

МодификацияЦена в рублях
Audi A6 40 TFSI3 055 000
Audi A6 40 TFSI Advance3 255 000
Audi A6 40 TFSI Sport/Design3 435 000
Audi A6 40 TDI3 100 000
Audi A6 40 TDI Advance3 300 000
Audi A6 40 TDI Sport/Design3 480 000

Таким образом, A6 теперь доступна в четырех модификациях. Помимо двух упомянутых, это A6 55 TFSI quattro (340 сил) и A6 45 TFSI quattro (245 сил).

По собственной информации «Мотора», за 11 месяцев 2019 года в России было продано 932 экземпляра Audi A6, в том числе 216 автомобилей в ноябре.