Названы рублевые цены на самые доступные Audi A6

Седан A6 40 TFSI получил двухлитровый бензиновый агрегат, а 40 TDI – дизельный того же объема. Оба выдают 190 лошадиных сил, а потому эти модификации являются наименее мощными и наиболее доступными в семействе. Сейчас на нашем рынке нет модификаций, которые бы стоили дешевле этих.

Седан с бензиновым мотором разгоняется с места до 100 километров в час за 7,9 секунды, а дизельная модификация делает это на 0,5 секунды медленнее. Максимальная скорость достигает 237 километров в час. Заявленный компанией расход топлива A6 40 TFSI в смешанном цикле равен 6,6 литра на 100 километров, а 40 TDI – 5,7 литра.