Названы рублевые цены на самые доступные Audi A6

Седан A6 40 TFSI получил двухлитровый бензиновый агрегат, а 40 TDI – дизельный того же объема. Оба выдают 190 лошадиных сил, а потому эти модификации являются наименее мощными и наиболее доступными в семействе. Сейчас на нашем рынке нет модификаций, которые бы стоили дешевле этих.
Седан с бензиновым мотором разгоняется с места до 100 километров в час за 7,9 секунды, а дизельная модификация делает это на 0,5 секунды медленнее. Максимальная скорость достигает 237 километров в час. Заявленный компанией расход топлива A6 40 TFSI в смешанном цикле равен 6,6 литра на 100 километров, а 40 TDI – 5,7 литра.
Стандартно A6 40 TFSI и 40 TDI оборудованы климат-контролем, парковочным ассистентом, датчиками парковки спереди и сзади, системой Audi drive select, позволяющая выбирать режимы управляемости, динамики и комфорта, 17-дюймовые дисками, светодиодной оптикой и подогревом передних кресел.
Ниже в таблице приведены цены на новые версии, который доступны в нескольких комплектациях.
|Модификация
|Цена в рублях
|Audi A6 40 TFSI
|3 055 000
|Audi A6 40 TFSI Advance
|3 255 000
|Audi A6 40 TFSI Sport/Design
|3 435 000
|Audi A6 40 TDI
|3 100 000
|Audi A6 40 TDI Advance
|3 300 000
|Audi A6 40 TDI Sport/Design
|3 480 000
Таким образом, A6 теперь доступна в четырех модификациях. Помимо двух упомянутых, это A6 55 TFSI quattro (340 сил) и A6 45 TFSI quattro (245 сил).
По собственной информации «Мотора», за 11 месяцев 2019 года в России было продано 932 экземпляра Audi A6, в том числе 216 автомобилей в ноябре.