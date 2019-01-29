Создатели самой быстрой японской машины хотят установить рекорд Нюрбургринга

Сейчас рекорд «Северной петли» в классе электромобилей принадлежит китайскому гиперкару Nio EP9. Он оснащен четырьмя электромоторами, в сумме выдающими 1360 сил и 1480 Нм момента, и может разгоняться до «сотни» за 2,7 секунды. Нюрбургринг машина проехала за 6 минут 45,90 секунды, что на одну секунду медленнее хардкорного Lamborghini Aventador SVJ.

Показать лучшее время на «Северной петле» также намерен Volkswagen. В компании считают, что их спортпрототип I.D. R, установивший рекорд «Пайкс-Пика», способен улучшить время Nio. В настоящее время Volkswagen работает над усовершенствованием аэродинамического обвеса машины.