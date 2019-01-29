Создатели самой быстрой японской машины хотят установить рекорд Нюрбургринга

Дебют прототипа Aspark Owl состоялся в 2017 году на автосалоне во Франкфурте. Двухдверку высотой всего 99 сантиметров и массой 850 килограммов оснастили двумя электромоторами, суммарная мощность которых составила 435 лошадиных сил и 764 Нм крутящего момента. Для их питания использовались не только тяговые батареи, но и суперконденсаторы.
Годом позже компания изменила спецификацию и предсерийная машина получила четырехмоторную силовую установку суммарной мощностью 1166 сил и 885 Нм момент. Во время тестов на полигоне в префектуре Тотиги электрогиперкар разогнался с нуля до «сотни» за 1,921 секунды.
Сейчас рекорд «Северной петли» в классе электромобилей принадлежит китайскому гиперкару Nio EP9. Он оснащен четырьмя электромоторами, в сумме выдающими 1360 сил и 1480 Нм момента, и может разгоняться до «сотни» за 2,7 секунды. Нюрбургринг машина проехала за 6 минут 45,90 секунды, что на одну секунду медленнее хардкорного Lamborghini Aventador SVJ.
Показать лучшее время на «Северной петле» также намерен Volkswagen. В компании считают, что их спортпрототип I.D. R, установивший рекорд «Пайкс-Пика», способен улучшить время Nio. В настоящее время Volkswagen работает над усовершенствованием аэродинамического обвеса машины.