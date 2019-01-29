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16:15

Создатели самой быстрой японской машины хотят установить рекорд Нюрбургринга

Электрогиперкар Aspark Owl разгоняется до «сотни» за 1,9 секунды

Японская компания Aspark хочет установить новый рекорд Нюрбургринга для электромобилей. Для этого она хочет использоваться собственную разработку — гиперкар Owl, который способен разгоняться до 100 километров в час менее чем за две секунды.

Дебют прототипа Aspark Owl состоялся в 2017 году на автосалоне во Франкфурте. Двухдверку высотой всего 99 сантиметров и массой 850 килограммов оснастили двумя электромоторами, суммарная мощность которых составила 435 лошадиных сил и 764 Нм крутящего момента. Для их питания использовались не только тяговые батареи, но и суперконденсаторы.

Годом позже компания изменила спецификацию и предсерийная машина получила четырехмоторную силовую установку суммарной мощностью 1166 сил и 885 Нм момент. Во время тестов на полигоне в префектуре Тотиги электрогиперкар разогнался с нуля до «сотни» за 1,921 секунды.

Сейчас рекорд «Северной петли» в классе электромобилей принадлежит китайскому гиперкару Nio EP9. Он оснащен четырьмя электромоторами, в сумме выдающими 1360 сил и 1480 Нм момента, и может разгоняться до «сотни» за 2,7 секунды. Нюрбургринг машина проехала за 6 минут 45,90 секунды, что на одну секунду медленнее хардкорного Lamborghini Aventador SVJ.

Показать лучшее время на «Северной петле» также намерен Volkswagen. В компании считают, что их спортпрототип I.D. R, установивший рекорд «Пайкс-Пика», способен улучшить время Nio. В настоящее время Volkswagen работает над усовершенствованием аэродинамического обвеса машины.

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