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18:52

Volkswagen решил установить рекорд Нюрбургринга среди электрокаров

Машине марки нужно будет проехать трассу быстрее 6 минут 45 секунд

Компания Volkswagen намерена установить рекорд «Северной петли» Нюрбургринга среди электрокаров. В заезде летом текущего года примет участие спортпрототип I.D. R, который в 2018-м установил рекорд подъема на холм Пайкс Пик.

Рассказываем, как VW I.D. R порвал «бензиновый» рекорд гонки Пайкс Пик

В настоящее время в «Фольксвагене» работают над усовершенствованием аэродинамического обвеса спортпрототипа. В отличие от Пайкс Пика, где стартовая и финишная отметки находятся на высоте 2862 и 4302 метра над уровнем моря, перепад высот высот нагорья Айфель, где располагается Нюрбургринг, не превышает 300 метров. Кроме того, на «Петле» есть одна протяженная скоростная прямая Döttinger Höhe, наличие которой тоже внесет свои коррективы в элементы обвеса.

За руль спортпрототипа, как и на Пайкс Пике, вновь сядет французский гонщик Ромен Дюма. Ему предстоит побить время 6 минут 45,9 секунды – такой результат в 2017 году показал Питер Дамбрек за рулем китайского электросуперкара Nio EP9. Средняя скорость этой машины во время прохождения «Петли» составила 185 километров в час.

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Volkswagen I.D. R оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 680 лошадиных сил. С места до 100 километров в час I.D. R разгоняется за 2,25 секунды. Максимальная скорость — 240 километров в час.

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