Volkswagen решил установить рекорд Нюрбургринга среди электрокаров

В настоящее время в «Фольксвагене» работают над усовершенствованием аэродинамического обвеса спортпрототипа. В отличие от Пайкс Пика, где стартовая и финишная отметки находятся на высоте 2862 и 4302 метра над уровнем моря, перепад высот высот нагорья Айфель, где располагается Нюрбургринг, не превышает 300 метров. Кроме того, на «Петле» есть одна протяженная скоростная прямая Döttinger Höhe, наличие которой тоже внесет свои коррективы в элементы обвеса.