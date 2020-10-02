Автопилот Tesla оказался хуже, чем системы помощи у Mercedes-Benz, BMW и Audi

В тестах приняли участие Tesla Model 3, Audi Q8, BMW 3-Series, Mercedes-Benz GLE, Volvo V60, Volkswagen Passat, Peugeot 2008, Nissan Juke, Ford Kuga и Renault Clio. Работу электроники оценивали по двум критериям: баланс между вмешательством компьютера и вовлечением водителя в процесс, а также обеспечение безопасности в критических ситуациях. По результатам испытаний автомобилям выставляли одну из четырёх оценок: Entry (начальная), Moderate (умеренная), Good (хорошая) и Very Good (очень хорошая).

Высшей оценки удостоились Mercedes-Benz GLE, BMW 3 серии и Audi Q8. Специалисты по безопасности отметили, что у перечисленных моделей система не позволяет водителю отвлечься, но при этом выполняет свою функцию ассистента. Вместе с тем она реагирует в экстренных ситуациях, когда человек может потерять контроль над машиной.