Автопилот Tesla оказался хуже, чем системы помощи у Mercedes-Benz, BMW и Audi

В тестах приняли участие Tesla Model 3, Audi Q8, BMW 3-Series, Mercedes-Benz GLE, Volvo V60, Volkswagen Passat, Peugeot 2008, Nissan Juke, Ford Kuga и Renault Clio. Работу электроники оценивали по двум критериям: баланс между вмешательством компьютера и вовлечением водителя в процесс, а также обеспечение безопасности в критических ситуациях. По результатам испытаний автомобилям выставляли одну из четырёх оценок: Entry (начальная), Moderate (умеренная), Good (хорошая) и Very Good (очень хорошая).
Высшей оценки удостоились Mercedes-Benz GLE, BMW 3 серии и Audi Q8. Специалисты по безопасности отметили, что у перечисленных моделей система не позволяет водителю отвлечься, но при этом выполняет свою функцию ассистента. Вместе с тем она реагирует в экстренных ситуациях, когда человек может потерять контроль над машиной.
Euro NCAP
Единственная модель, которой поставили оценку «хорошо», оказалась Ford Kuga. Несмотря на то, что этот автомобиль массового сегмента, система достойно справилась с испытаниями.
Оценку Moderate получили Volkswagen Passat, Nissan Juke и Volvo V60, и, неожиданно, Tesla Model 3, которая оснащена самым прогрессивным автопилотом среди участников тестов. Электронику электромобиля назвали «авторитарной»: система не взаимодействует с водителем, а полностью берёт управление на себя. В результате водитель может отвлечься и даже уснуть.
Хуже всего с испытанием справились Renault Clio и Peugeot 2008, результаты работы электроники которых назвали «скромными». При этом специалисты подчеркнули, что за рулём этих автомобилей водитель наверняка не будет отвлекаться от дороги, полностью полагаясь на ассистентов.