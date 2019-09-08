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16:00

Система автоматического торможения пугает водителей

Потому что любая электроника может работать некорректно или вовсе отказать

Система автоматического торможения может замедлить или полностью остановить автомобиль, чтобы избежать столкновения, но иногда эта функция оказывает обратное действие, разрушая уверенность водителя в автомобиле.

Такие системы помощи водителю, как удержание полосы движения, адаптивный круиз-контроль и автоматическое торможение, призваны сделать автомобили безопаснее, чем когда-либо. Тем не менее, как показывает статистика, современные автомобили порой имеют свойство самостоятельно тормозить, даже когда нет никакого риска столкновения. За последние три года Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) получило более 400 жалоб на системы автоторможения от владельцев Honda, Nissan, Volkswagen и других марок.

Почти все жалобы были о том, что автомобили неожиданно применяли экстренное торможение совершенно без какой-либо причины как правило, это происходило при движении по автомагистрали на высокой скорости. Другие, наоборот, утверждали, что автоматическое торможение не срабатывало в случае реальной опасности. Из-за некорректной работы системы 14 водителей потеряли контроль и попали в аварию и ещё 18 человек пострадали от того, что в результате внезапного торможения в них врезался попутный автомобиль. Все жалобы объединяет одно водители уверяют, что система автоторможения пугает их и лишает уверенности.