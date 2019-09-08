Система автоматического торможения пугает водителей

Почти все жалобы были о том, что автомобили неожиданно применяли экстренное торможение совершенно без какой-либо причины — как правило, это происходило при движении по автомагистрали на высокой скорости. Другие, наоборот, утверждали, что автоматическое торможение не срабатывало в случае реальной опасности. Из-за некорректной работы системы 14 водителей потеряли контроль и попали в аварию и ещё 18 человек пострадали от того, что в результате внезапного торможения в них врезался попутный автомобиль. Все жалобы объединяет одно — водители уверяют, что система автоторможения пугает их и лишает уверенности.