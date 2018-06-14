У модели появились гоночные модификации GT3 и GT4

Пульс

Aston Martin подготовил новый Vantage для Ле-Мана

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14 июня 2018

Компания Aston Martin представила гоночные версии суперкара Vantage нового поколения – GT3 и GT4. Разработка обоих автомобилей еще продолжается, однако первая из этих модификаций в ближайший уикенд примет участие в специальной 45-минутной демонстрационной гонке «Астона» в Ле-Мане, наравне с другими 35 моделями британской марки.

[Мы пощупали (прямо руками) новейший Aston Martin Vantage и делимся первыми впечатлениями](https://motor.ru/lab/amvantage.htm)

Мы пощупали (прямо руками) новейший Aston Martin Vantage и делимся первыми впечатлениями

Топовый вариант – Vantage GT3 – пройдет омологацию только в марте следующего года, однако его характеристики уже известны. Суперкар получит четырехлитровую турбированную «восьмерку» Mercedes-Benz мощностью 543 лошадиных силы, шестиступенчатую секвентальную коробку передач (вместо восьмиступенчатого «автомата» у гражданского купе), регулируемые амортизаторы Öhlins и тормоза Alcon. Масса машины – 1245 килограммов, что почти на 300 килограммов легче гражданского Vantage.

Модификация GT3, как ожидается, получит тот же 510-сильный агрегат, что и серийный суперкар. Он сможет участвовать в гонках на выносливость VLN, чемпионате Pirelli World Challenge и британской GT-серии. Омологация машины пройдет 1 марта следующего года.

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Серийный Aston Martin Vantage способен набирать «сотню» за 3,6 секунды. Максимальная скорость – 314 километров в час.

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Теги:
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