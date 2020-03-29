Пандемия заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа, привела к отмене Женевского автосалона в нынешнем году, однако эти события могут изменить отношение автопроизводителей к выставкам и в дальнейшем. Как сообщает издание Autocar, Aston Martin и Bentley не поедут в Женеву в 2021 году. Глава Bentley Эдриан Холлмарк заявил, что присутствие компании на подобных мероприятиях абсолютно не обязательно, а руководитель Aston Martin Энди Палмер поддержал коллегу.