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16:00

Aston Martin и Bentley не поедут в Женеву в 2021 году

Производители меняют отношение к международным автосалонам

Александр Пономарев
Женевский автосалон 2020 года был отменён из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако некоторые марки намерены пропустить его и в 2021 году.

Пандемия заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа, привела к отмене Женевского автосалона в нынешнем году, однако эти события могут изменить отношение автопроизводителей к выставкам и в дальнейшем. Как сообщает издание Autocar, Aston Martin и Bentley не поедут в Женеву в 2021 году. Глава Bentley Эдриан Холлмарк заявил, что присутствие компании на подобных мероприятиях абсолютно не обязательно, а руководитель Aston Martin Энди Палмер поддержал коллегу.

В 2020 году и Aston Martin, и Bentley планировали показать на Женевском автосалоне новые родстеры, но в итоге их премьеры прошли онлайн. Очевидно, производители намерены распространить подобную практику и на будущие новинки. Впрочем, до Женевы-2021 остался ещё почти год, так что британские компании вполне могут передумать.