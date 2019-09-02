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15:25

Бывший шеф-дизайнер Jaguar займется переделкой старых «Астонов»

Иэн Кэллум представил дебютный проект своего ателье

Дебютном проектом ателье Callum, основанного бывшим шеф-дизайнером Jaguar Иэном Кэллумом, станет лимитированная серия «переработанных и улучшенных» Aston Martin Vanquish V12. Первые экземпляры спорткупе доставят клиентам до конца нынешнего года, а весь тираж из 25 автомобилей выберут до конца 2020-го.

«Новые старые» Vanquish Кэллума внешне будут похожи на оригинальные купе с дизайном образца 2001 года (первый громкий проект Кэллума). Автомобили получат другой передний бампер, решётку радиатора с окантовкой из углеволокна и более выраженными горизонтальными прутьями, лишатся противотуманных фар — на их месте установят воздуховоды для охлаждения углерод-керамических тормозов. Кроме того, изменится форма зеркал и боковых юбок.

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Фары — светодиодные. Боковые стёкла обрамлены в специально изготовленные элементы внешней отделки. Большинство декоративных деталей экстерьера и интерьера украшены фирменным узором под названием «абстрактный тартан». Изменена архитектура салона спорткара: упор сделан на качество подгонки элементов и материалах. Vanquish оборудован новым передними сиденьями с более спортивным профилем, медиакомплексом с поддержкой Apple CarPlay и аналоговыми часами Bremont.

Помимо подкорректированной внешности, «Ванкиши» обзаведутся обновлённым 5,9-литровым мотором V12 с переписанной программой управления, новым распределительным валом и выпускной системой. Двигатель, отдача которого составит 500-600 лошадиных сил, будет сочетаться с современным шестидиапазонным «автоматом». Также купе получит новую подвеску, стабилизаторы и колёса.

Издание Autocar пишет, что партнёры Callum построили два прототипа нового Vanquish: один для демонстрации визуальных изменений, второй для тестирования и настройки подвески.

По предварительной информации, цена каждой машины составит 400 тысяч фунтов стерлингов или 32,3 миллиона рублей по текущему курсу.