Бывший шеф-дизайнер Jaguar займется переделкой старых «Астонов»

Издание Autocar пишет, что партнёры Callum построили два прототипа нового Vanquish: один для демонстрации визуальных изменений, второй для тестирования и настройки подвески.

По предварительной информации, цена каждой машины составит 400 тысяч фунтов стерлингов или 32,3 миллиона рублей по текущему курсу.