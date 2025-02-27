Aston Martin сокращает сотрудников из-за кризиса

Кроме того, не оправдались ожидания по продажам за 2024 год, хотя третий и четвертый кварталы оказались относительно успешными. Прогнозы на 2025-й не впечатлили аналитиков, и акции Aston Martin упали более чем на девять процентов.

«Более низкий, чем ожидалось, прогноз объема продаж на 2025 год, а также необходимость стимулирования продаж подчеркивают слабость спроса на автомобили класса люкс и спорткары», — отмечают аналитики Barclays. При этом, например, Lamborghini и Ferrari отчитываются о рекордных продажах.