Aston Martin сокращает сотрудников из-за кризиса

Aston Martin сокращает сотрудников из-за кризисаАкции британского люксового производителя упали более чем на девять процентов
Кроме того, не оправдались ожидания по продажам за 2024 год, хотя третий и четвертый кварталы оказались относительно успешными. Прогнозы на 2025-й не впечатлили аналитиков, и акции Aston Martin упали более чем на девять процентов.
«Более низкий, чем ожидалось, прогноз объема продаж на 2025 год, а также необходимость стимулирования продаж подчеркивают слабость спроса на автомобили класса люкс и спорткары», — отмечают аналитики Barclays. При этом, например, Lamborghini и Ferrari отчитываются о рекордных продажах.
Сокращение рабочей силы, по словам главы марки Эдриана Холлмарка, позволит сэкономить 25 миллионов фунтов стерлингов (более 2,7 миллиарда рублей). Топ-менеджер, пришедший из Bentley, сохраняет оптимизм: он заявлял, что Aston Martin уже скорректировал производственный план с учетом слабых продаж в Китае и других макроэкономических факторов.
На этом фоне компании сложно вкладываться в новые продукты. Выпуск электрокара, как уже известно, отложен до конца десятилетия. Однако гибрид Valhalla будет запущен: на него Холлмарк возлагает большие надежды, ожидая, что именно 1079-сильный суперкар поможет получить значительную прибыль во второй половине года. Ранее он поставил перед собой амбициозную задачу сделать Aston Martin финансово успешным всего за год-полтора.