Aston Martin выпустил особый DB12 в честь бондианы

Два истинно британских бренда — Джеймс Бонд и Aston Martin — неразлучны вот уже 60 лет. Первая их встреча состоялась в 1964 году, когда агент 007 в исполнении Шона Коннери сел за руль DB5. В последнем на сегодня фильме франшизы — «Не время умирать» — супершпион тоже ездит на этом автомобиле, хотя в эпизодах мелькают и Valhalla, и DBS Superleggera. В общем, шестьдесят лет — солидный срок, поэтому его решено отметить выпуском лимитированного DB12 Goldfinger Edition.