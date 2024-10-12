Aston Martin выпустит особый DB12 в честь «бондианы»

Британская марка отметит 60-летие коллаборации с Джеймсом Бондом

Aston Martin выпустит особый DB12 в честь «бондианы». В соцсетях автопроизводителя появился тизер, который намекает на выпуск купе линейки Goldfinger. В этом году фильму «Голдфингер» про агента 007 исполняется 60 лет, и для Aston Martin эта часть кинофраншизы значима, ведь именно с этой ленты Джеймс Бонд начал ассоциироваться со спорткарами британской марки. Спецверсия DB12 Goldfinger создана придворной мастерской Q by Aston Martin.