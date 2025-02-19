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Опубликовано 19 февраля 2025, 18:48
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Aston Martin выпустил очередные фирменные часы

Хронограф Girard-Perregaux Laureato Chronograph Aston Martin Edition стоит 23 тысячи долларов
Компания Aston Martin выпустила лимитированный титановый хронограф. Он создан в сотрудничестве с часовой мануфактурой Girard-Perregaux и коллекционеров может привлечь циферблатом, окрашенным перламутровой автомобильной краской.
Aston Martin выпустил очередные фирменные часы
© Aston Martin
Алексей Носаченко

Часы Laureato Chronograph Aston Martin Edition — это шестая по счету коллаборация Girard-Perregaux и Aston Martin с начала их партнёрства в 2021 года. Как и прошлогодние Laureato Green Ceramic Aston Martin Edition, новинка имеет зеленый циферблат, для которого в этот раз использовали перламутровую автомобильную краску. Эффект градиента получен путем нанесения 15 слоев, а весь процесс из-за отличий в стандартах пришлось разбить на 14 этапов с двумя циклами тепловой обработки.

Aston Martin выпустил очередные фирменные часы

© Aston Martin

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Корпус хронографа изготовлен из титана Grade 5. Повышенная стойкость к коррозии позволяет использовать его и в автомобилях, например в той же «Валькирии». Толщина — всего 12,6 миллиметра. Для украшения используется фацетирование, жемчужное зернение и декор Cotes de Geneve. Часы можно погружать на глубину до 100 метров, а благодаря разработанному Girard-Perregaux калибру GP03300 им не потребуется подзавод в течение 46 часов.

Aston Martin выпустил очередные фирменные часы

© Aston Martin

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Хронограф с интегрированным браслетом выпустят в количестве 188 штук. Цена — 22 700 долларов, на 3300 долларов дороже обычных титановых Laureato Chronograph. Керамические Laureato Green Ceramic стоили дороже: 25 000 долларов за версию в корпусе диаметром 38 миллиметров и 25 800 долларов за 42-миллиметровые.

Источник:Aston Martin
Автор:Алексей Носаченко
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#Aston Martin