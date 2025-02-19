Aston Martin выпустил очередные фирменные часы

Aston Martin выпустил очередные фирменные часыХронограф Girard-Perregaux Laureato Chronograph Aston Martin Edition стоит 23 тысячи долларов
Часы Laureato Chronograph Aston Martin Edition — это шестая по счету коллаборация Girard-Perregaux и Aston Martin с начала их партнёрства в 2021 года. Как и прошлогодние Laureato Green Ceramic Aston Martin Edition, новинка имеет зеленый циферблат, для которого в этот раз использовали перламутровую автомобильную краску. Эффект градиента получен путем нанесения 15 слоев, а весь процесс из-за отличий в стандартах пришлось разбить на 14 этапов с двумя циклами тепловой обработки.
Корпус хронографа изготовлен из титана Grade 5. Повышенная стойкость к коррозии позволяет использовать его и в автомобилях, например в той же «Валькирии». Толщина — всего 12,6 миллиметра. Для украшения используется фацетирование, жемчужное зернение и декор Cotes de Geneve. Часы можно погружать на глубину до 100 метров, а благодаря разработанному Girard-Perregaux калибру GP03300 им не потребуется подзавод в течение 46 часов.
Хронограф с интегрированным браслетом выпустят в количестве 188 штук. Цена — 22 700 долларов, на 3300 долларов дороже обычных титановых Laureato Chronograph. Керамические Laureato Green Ceramic стоили дороже: 25 000 долларов за версию в корпусе диаметром 38 миллиметров и 25 800 долларов за 42-миллиметровые.