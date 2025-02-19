Aston Martin выпустил очередные фирменные часы

Часы Laureato Chronograph Aston Martin Edition — это шестая по счету коллаборация Girard-Perregaux и Aston Martin с начала их партнёрства в 2021 года. Как и прошлогодние Laureato Green Ceramic Aston Martin Edition, новинка имеет зеленый циферблат, для которого в этот раз использовали перламутровую автомобильную краску. Эффект градиента получен путем нанесения 15 слоев, а весь процесс из-за отличий в стандартах пришлось разбить на 14 этапов с двумя циклами тепловой обработки.