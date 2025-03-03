Уникальный Aston Martin Cygnet с двигателем от Vantage выставили на продажу

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В Англии продают единственный в мире Aston Martin Cygnet с двигателем V8. Автомобиль был построен по спецзаказу отделением эсклюзивных проектов Q by Aston Martin в 2018 году, и с тех пор так и остаётся штучным творением. В отличие от обычных Cygnet, оснащенных двигателем 1.3, здесь стоит силовой агрегат от V8 Vantage S.