Безумный тюнинг автомобилей Saab

Если знаменитая шведская марка больше не существует, это не значит, что она перестала интересовать дизайнеров

История маркии Saab фактически закончилась в 2011 году, когда остановилось производство. Но знаменитые шведские автомобили не забыты — они почитаемы и любимы множеством фанатов самых разных поколений. Такие нашлись и среди дизайнеров и визуализаторов, которые создали самые невероятные проекты на базе разных моделей Saab. Традиционно отметим, что ни один автомобиль ради этого творчества не пострадал, ведь весь тюнинг и кастомайзинг исключительно виртуальные.