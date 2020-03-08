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8 марта, 16:00

Aston Martin заменит мотор AMG гибридной «шестёркой»

Новую силовую установку первым получит суперкар Valhalla

Александр Пономарев
Британцы из Aston Martin используют немецкий двигатель V8 от Mercedes-AMG на протяжении нескольких лет, но теперь пришло время отказаться от него в пользу гибридной установки.

Aston Martin уже несколько лет оснащает четырёхлитровым мотором V8 с битурбонаддувом производства Mercedes-AMG такие модели, как Vantage и DB11, его же должен получить и первый кроссовер британской марки DBX. Однако, как рассказал в интервью изданию Car and Driver глава Aston Martin Энди Палмер, британцы уже планируют отказаться от использования немецкого двигателя в пользу гибридной силовой установки собственной разработки. Она будет построена на базе бензинового турбодвигателя V6, а суммарная мощность благодаря электромотору будет не меньше, чем у нынешнего V8 от AMG.

Первым Aston Martin, который получит новую гибридную силовую установку, станет суперкар Valhalla, который должен встать на конвейер в 2022 году. Среднемоторный автомобиль с углепластиковым кузовом планируют выпустить в 500 экземплярах. А вот от мотора V12 собственной разработки Aston Martin британцы отказываться не собираются его будут использовать на протяжении ещё нескольких лет, но производство двигателя перенесут из Германии в Великобританию.