Aston Martin заменит мотор AMG гибридной «шестёркой»

Aston Martin уже несколько лет оснащает четырёхлитровым мотором V8 с битурбонаддувом производства Mercedes-AMG такие модели, как Vantage и DB11, его же должен получить и первый кроссовер британской марки — DBX. Однако, как рассказал в интервью изданию Car and Driver глава Aston Martin Энди Палмер, британцы уже планируют отказаться от использования немецкого двигателя в пользу гибридной силовой установки собственной разработки. Она будет построена на базе бензинового турбодвигателя V6, а суммарная мощность благодаря электромотору будет не меньше, чем у нынешнего V8 от AMG.