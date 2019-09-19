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13:01

В России подешевел суперкар Aston Martin

Из-за изменения таможенной пошлины снизились цены на модель Vantage

Aston Martin Vantage подешевел – его стоимость опустилась ниже отметки в 11 миллионов рублей. Как объяснил «Мотору» официальный дилер марки «Авилон», это обусловлено двумя факторами: ценовой политикой и изменением таможенный пошлины на ввозимые новые автомобили – она снизилась с 17 до 12,5 процента.

Суммарно цена Vantage уменьшилась на восемь процентов, однако теперь в стоимость автомобиля не входит техническое обслуживание. В числе других изменений – расширенный список базового оснащения, который пополнился парой сдвоенных патрубков выхлопной системы, премиальной аудиосистемой с тачпадом, а также камерами кругового обзора и системой автоматической парковки. Ранее эти опции были доступны только за дополнительную плату.

Aston Martin Vantage комплектуется 4,0-литровым двигателем Mercedes-AMG мощностью 510 лошадиных сил и 685 Нм крутящего момента). С такой установкой суперкар разгоняется с места до «сотни» за 3,7 секунды.

В «Авилоне» подчеркнули, что в перспективе снижение таможенных пошлин может сказаться и на стоимости кроссовера Aston Martin DBX, который будет продаваться на российском рынке.

В июне на заводе в британском Сейнт-Атане началось производство тестовых экземпляров DBX, а официальная премьера запланирована на конец этого года. О новинке известно, что она получит четырехлитровый мотор V8 от AMG, следом за которым появятся модификации 5,2-литровым двигателем V12 и гибридный вариант.

На сегодняшний день линейка Aston Martin в России представлена двумя моделями: помимо Vantage это DB11, который стоит от 16,8 миллиона рублей.