В России подешевел суперкар Aston Martin

Суммарно цена Vantage уменьшилась на восемь процентов, однако теперь в стоимость автомобиля не входит техническое обслуживание. В числе других изменений – расширенный список базового оснащения, который пополнился парой сдвоенных патрубков выхлопной системы, премиальной аудиосистемой с тачпадом, а также камерами кругового обзора и системой автоматической парковки. Ранее эти опции были доступны только за дополнительную плату.

Aston Martin Vantage комплектуется 4,0-литровым двигателем Mercedes-AMG мощностью 510 лошадиных сил и 685 Нм крутящего момента). С такой установкой суперкар разгоняется с места до «сотни» за 3,7 секунды.