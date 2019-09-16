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13:04

Раскрыт салон первого кроссовера Aston Martin. И в нем очень много «Мерседеса»

Интерьер DBX засняли почти без камуфляжа

© Carscoops
Первый кроссовер британского производителя Aston Martin снова попал в объективы шпионов. Но в этот раз им удалось заснять не только закрытый камуфляжем кузов, но и предсерийную версию интерьера.

Многие элементы по-прежнему закрыты черным пластиком: например, приборная панель, дверные карты и центральный тоннель. При этом большинство деталей, которые можно рассмотреть, позаимствованы у Mercedes-Benz — центральный дисплей мультимедийной системы, блок управления климатом и даже рулевое колесо.

Помимо компонентов для оформления интерьера кроссовера, Aston Martin позаимствует у немецкого производителя и силовую установку. Уже известно, что DBX получит четырехлитровый мотор V8 от AMG. В паре с ним будет работать восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Позднее ожидается появление более мощной версии с 5,2-литровым двигателем V12, а также гибридной модификации.

Тестовый экземпляр Aston Martin DBX

Производитель начал тестировать свой первый кроссовер еще прошлой осенью — тогда автомобиль впервые выехал на трассу для ралли, чтобы продемонстрировать работу ходовой части в различных условиях.

Aston Martin DBX дрифтит за полярным кругом

Весной будущую новинку отправили за полярный круг, чтобы проверить, как кроссовер будет вести себя в условиях заснеженных и покрытых льдом трасс. Благодаря этим испытаниям, инженеры немного скорректировали настройку подвески и системы полного привода.

В июне этого года на новом заводе марки в британском Сейнт-Атане началось производство тестовых экземпляров DBX, именно эти автомобили продолжают отправлять на различные тесты. Официальный дебют модели ожидается в конце 2019 года, а уже с начала следующего года на конвейер должен встать серийный вариант кроссовера.

Источник: Carscoops