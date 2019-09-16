Раскрыт салон первого кроссовера Aston Martin. И в нем очень много «Мерседеса»

Многие элементы по-прежнему закрыты черным пластиком: например, приборная панель, дверные карты и центральный тоннель. При этом большинство деталей, которые можно рассмотреть, позаимствованы у Mercedes-Benz — центральный дисплей мультимедийной системы, блок управления климатом и даже рулевое колесо.

Помимо компонентов для оформления интерьера кроссовера, Aston Martin позаимствует у немецкого производителя и силовую установку. Уже известно, что DBX получит четырехлитровый мотор V8 от AMG. В паре с ним будет работать восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Позднее ожидается появление более мощной версии с 5,2-литровым двигателем V12, а также гибридной модификации.