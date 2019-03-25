К 100-летию Zagato подготовили комплект эксклюзивных купе Aston Martin

Основой Aston Martin DBS GT Zagato станет 725-сильный DBS Superleggera. Стилистка купе покажет эволюцию языка дизайна Zagato. Центральным элементом станет современная интерпретация характерной формы крыши double-bubble, которая будет обыгрываться и в форме капота. Новинка получит колеса уникального дизайна, фары с другим рисунком и измененную решетку радиатора.
«Продолженные» версии DB4 будут максимально приближены к оригинальным спорткарам 60-х годов. В основе DB4 GT Zagato образца 2019 года также будет лежать облегченная трубчатая рама, на которой закреплены кузовные панели из алюминия. Ретрокупе оснастят одной из версий двигателя с двухискровым зажиганием, спроектированным польским инженером Тадеушем «Тадеком» Мареком для оригинального DB4.
Последней совместной работой Aston Martin и Zagato стал трехдверный универсал Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake. Он стал частью целого семейства Vanquish Zagato, в которое вошли еще три модели. Все машины получили кузов из карбона и задние фонари в стиле трекового суперкара Vulcan.