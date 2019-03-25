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13:58

К 100-летию Zagato подготовили комплект эксклюзивных купе Aston Martin

Автомобили можно будет купить только парой

Компания Aston Martin показала первые изображения спорткаров DBS GT Zagato и DB4 GT Zagato Continuation, ставших частью празднования 100-летнего юбилея итальянского ателье. Всего британцы построят 19 экземпляров каждой машины — они будут продаваться по шесть миллионов фунтов стерлингов за пару (508 миллионов рублей по текущему курсу).

Основой Aston Martin DBS GT Zagato станет 725-сильный DBS Superleggera. Стилистка купе покажет эволюцию языка дизайна Zagato. Центральным элементом станет современная интерпретация характерной формы крыши double-bubble, которая будет обыгрываться и в форме капота. Новинка получит колеса уникального дизайна, фары с другим рисунком и измененную решетку радиатора.

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Aston Martin DBS GT Zagato

«Продолженные» версии DB4 будут максимально приближены к оригинальным спорткарам 60-х годов. В основе DB4 GT Zagato образца 2019 года также будет лежать облегченная трубчатая рама, на которой закреплены кузовные панели из алюминия. Ретрокупе оснастят одной из версий двигателя с двухискровым зажиганием, спроектированным польским инженером Тадеушем «Тадеком» Мареком для оригинального DB4.

Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation

Последней совместной работой Aston Martin и Zagato стал трехдверный универсал Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake. Он стал частью целого семейства Vanquish Zagato, в которое вошли еще три модели. Все машины получили кузов из карбона и задние фонари в стиле трекового суперкара Vulcan.

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