К 100-летию Zagato подготовили комплект эксклюзивных купе Aston Martin

«Продолженные» версии DB4 будут максимально приближены к оригинальным спорткарам 60-х годов. В основе DB4 GT Zagato образца 2019 года также будет лежать облегченная трубчатая рама, на которой закреплены кузовные панели из алюминия. Ретрокупе оснастят одной из версий двигателя с двухискровым зажиганием, спроектированным польским инженером Тадеушем «Тадеком» Мареком для оригинального DB4.