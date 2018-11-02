Супергибрид Aston Martin Valkyrie: новые изображения

В Сети появились новые изображения ультимативного гиперкара Aston Martin Valkyrie. Рендеры автомобиля, который в компании называют «диффузором на колесах», опубликованы в Instagram-аккаунте британской марки. По словам руководителя команды Формулы-1 Red Bull Racing Кристиана Хорнера, сейчас «Валькирия» проходит заключительный этап симуляционных тестов, а реальный прототип выйдет на дороги в конце этого или начале следующего года.