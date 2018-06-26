725-сильный Aston Martin DBS Superleggera раскрыли до премьеры

В Сети опубликовали фотографии и полную спецификацию нового спорткупе Aston Martin DBS Superleggera. Новинка, которая составит конкуренцию Ferrari 812 Superfast, получит турбированный 5,2-литровый двигатель V12 мощностью 725 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.

Superleggera (итал. «суперлегкий») в названии — это отсыл к оригинальному DBS образца 1967 года, кузовному ателье Carrozzeria Touring Superleggera и намек на экстремальный характер модели.

В основе Aston Martin DBS Superleggera лежит алюминиевая платформа с кузовными панелями из углепластика. Масса суперкара составляет 1700 килограммов, что на 72 килограмма меньше, чем у DB11. Специально для модели инженеры британской марки изменили форму переднего сплиттера и вентиляционных прорезей, что позволило добиться 180 килограммов прижимной силы — больше, чем у любого другого дорожного «Астона».

Двигатель V12, выдающий максимальный момент в диапазоне 1800-5000 оборотов в минуту, сочетается с модернизированной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. С места до 60 миль в час (97 километров в час) DBS Superleggera разгоняется за 3,4 секунды, до 100 миль в час (161 километр в час) — за 6,4 секунды.

В список оснащени суперкара входит механический самоблокирующийся дифференциал, заниженная адаптивная подвеска, высокопоточная выхлопная система с регулируемыми заслонками, карбон-керамические тормозные диски с шестипоршневыми суппортами спереди и четырех сзади.

По предварительной информации, цена Aston Martin DBS Superleggera составит около 300 тысяч долларов (18,9 миллиона рублей по текущему курсу). Первые поставки клиентам начнутся до конца года.

Предыдущий Aston Martin DBS оснащался 5,9-литровым мотором V12, отдача которого составляла 517 лошадиных сил и 570 Нм крутящего момента. С места до «сотни» суперкар разгонялся за 4,3 секунды, а его максимальная скорость составляла 307 километров в час.