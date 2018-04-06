Кроссовер Aston Martin будет только бензиновым

Первый кроссовер Aston Martin — Varekai — будет оснащаться только бензиновыми двигателями. Производство новинки начнется в следующем году. Об этом со ссылкой на главу британского производителя Энди Палмера сообщает Automotive News Europe.

Гамма агрегатов будет состоять из турбомотора V12, собственной разработки Aston Martin, и «битуровосьмерки» Mercedes-AMG. Такая устанавливается, например, на Vantage нового поколения. При этом от дизеля и гибридных установок решено отказаться по причине неактуальности и высокой цены соответственно.

Концепт-кар Aston Martin DBX

Модификация на электротяге также не появится, так как выпуском электрокаров займется принадлежащая «Астону» марка Lagonda. В Женеве производитель показал, как может выглядеть кроссовер «Лагонда» на примере масштабной модели.

Предвестника кроссовера Aston Martin представили в 2015 году на автосалоне в Женеве. Прототип под названием DBX оснастили электромоторами, расположенными в ступицах колес, карбон-керамическими тормозными дисками и системой рекуперации кинетической энергии KERS.