Кроссовер Seat Ateca подготовили для тяжёлого бездорожья

За эту сумму специалисты JE Design предлагают для «Атеки» расширители колесных арок с видимыми болтами, увеличивающими ширину кроссовера на 35 миллиметров, передние и задние защитные панели, спойлер и дополнительный блок светодиодного освещения. Кроме того, «Сеату» на 20 миллиметров увеличат дорожный просвет (до 208 миллиметров) и установят на него 16-дюймовые колеса с 40-миллиметровыми проставками и вседорожной резиной.