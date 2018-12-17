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12:44

Кроссовер Seat Ateca подготовили для тяжёлого бездорожья

Машине увеличили дорожный просвет со 188 до 208 миллиметров

Ателье JE Design представило внедорожный пакет доработок для кроссовера Seat Ateca, а также совместно с дилером марки из Люксембурга построило прототип под названием All Terrain. Стоимость полного комплекта дополнительного оборудования в Германии составляет 13 964 евро (около 1 050 000 рублей).

За эту сумму специалисты JE Design предлагают для «Атеки» расширители колесных арок с видимыми болтами, увеличивающими ширину кроссовера на 35 миллиметров, передние и задние защитные панели, спойлер и дополнительный блок светодиодного освещения. Кроме того, «Сеату» на 20 миллиметров увеличат дорожный просвет (до 208 миллиметров) и установят на него 16-дюймовые колеса с 40-миллиметровыми проставками и вседорожной резиной.

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Вдобавок Seat Ateca могут укомплектовать защитной накладкой заднего бампера, глушителем из нержавеющей стали и выхлопом с четырьмя круглыми насадками, а кузов обтянуть матовой пленкой цвета хаки.

В противовес «внедорожному» Seat Ateca можно поставить ближайшего родственника — Volkswagen Tiguan в заводской версии Offroad. Такие машины оснащаются новыми бамперами, спойлером из линейки R-Line, окрашенными в черный цвет корпусами боковых зеркал, 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и адаптивными светодиодными фарами.

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