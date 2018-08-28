Volkswagen привез в Россию «внедорожный» Tiguan

Кроссовер, который получит в названии приставку Offroad, обзаведется новыми «внедорожными» бамперами: за счет них, например, спереди угол въезда увеличится до 26 градусов. Помимо этого, такую модификацию оснастят спойлером из линейки R-Line, окрашенными в черный цвет корпусами боковых зеркал, 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и адаптивными светодиодными фарами, которые доступны в качестве опции.
Новинку можно заказать в белом, черном или серебристом цвете. Крыша автомобиля при этом может быть выполнена в черном цвете.
Сиденья модели отделаны специальным износостойким материалом – комбинацией из ткани и искусственных материалов. Также в оснащение версии входят резиновые коврики с логотипом Offroad, металлические накладки на педали и накладки на пороги с название модификации.
Спецверсия доступна со 150- или 180-сильным бензиновым мотором, а также со 150-сильным дизелем. Все варианты – полноприводные.
Цена версии пока не объявлена. Обычный «Тигуан» стоит в России от 1,39 миллиона рублей, а модификация City с расширенными списком базового оснащения – от 1,79 миллиона рублей. Топовый вариант Sportline обойдется минимум в 2,25 миллиона рублей.