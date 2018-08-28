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28 августа 12:22

Volkswagen привез в Россию «внедорожный» Tiguan

Кроссовер получил модификацию с двухцветной окраской кузова

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Компания Volkswagen подготовила для российского рынка новую модификацию Tiguan, выполненную во внедорожной стилистике. Премьера модели состоится уже на этой неделе в рамках Московского автосалона, а заказы на автомобиль начнут принимать с 1 сентября.

Кроссовер, который получит в названии приставку Offroad, обзаведется новыми «внедорожными» бамперами: за счет них, например, спереди угол въезда увеличится до 26 градусов. Помимо этого, такую модификацию оснастят спойлером из линейки R-Line, окрашенными в черный цвет корпусами боковых зеркал, 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и адаптивными светодиодными фарами, которые доступны в качестве опции.

Новинку можно заказать в белом, черном или серебристом цвете. Крыша автомобиля при этом может быть выполнена в черном цвете.

Сиденья модели отделаны специальным износостойким материалом – комбинацией из ткани и искусственных материалов. Также в оснащение версии входят резиновые коврики с логотипом Offroad, металлические накладки на педали и накладки на пороги с название модификации.

Спецверсия доступна со 150- или 180-сильным бензиновым мотором, а также со 150-сильным дизелем. Все варианты – полноприводные.

Цена версии пока не объявлена. Обычный «Тигуан» стоит в России от 1,39 миллиона рублей, а модификация City с расширенными списком базового оснащения – от 1,79 миллиона рублей. Топовый вариант Sportline обойдется минимум в 2,25 миллиона рублей.

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