Volkswagen привез в Россию «внедорожный» Tiguan

Кроссовер, который получит в названии приставку Offroad, обзаведется новыми «внедорожными» бамперами: за счет них, например, спереди угол въезда увеличится до 26 градусов. Помимо этого, такую модификацию оснастят спойлером из линейки R-Line, окрашенными в черный цвет корпусами боковых зеркал, 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и адаптивными светодиодными фарами, которые доступны в качестве опции.

Новинку можно заказать в белом, черном или серебристом цвете. Крыша автомобиля при этом может быть выполнена в черном цвете.