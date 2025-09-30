Ателье Inkas показало Defender, который не боится обстрела и гранат

Конструкция усилена в самых важных местах, включая основные механические узлы. Топливный бак спрятан в отдельную бронированную капсулу. Автомобиль оснащён пуленепробиваемыми стёклами и специальными шинами, которые позволяют продолжить движение даже после прокола.

Этот Defender соответствует строгому броневому стандарту CEN 1063 BR6, то есть уровень защиты оберегает пассажиров от обстрела из штурмовой винтовки калибра 7,62 и даже от одновременного подрыва двух ручных гранат типа DM51 прямо под днищем транспортного средства. При этом все бронеэлементы интегрированы так искусно, что выдают присутствие защиты лишь несколько скромных значков ателье.