Производство «Атома» начнётся до конца года

Производство «Атома» начнётся до конца годаНа днях электромобиль впервые покинул пределы России, став экспонатом международной промышленной выставки «Иннопром» в Белоруссии
На данный момент число предзаказов на российский электромобиль уже превысил 105 тысяч, сообщила руководитель отдела пиара бренда Анастасия Иваненкова. Ориентировочная цена машины составит от 3 до 4 миллионов рублей без учёта государственной поддержки.
По словам представителя компании, главными достоинствами первого российского серийного электрокара являются безопасная конструкция кузова и обширная цифровая начинка.
«Мы, по сути, создаём гаджет на колёсах. Он обладает собственной операционной системой, в которую интегрированы различные интерфейсы. Это и система дополненной реальности на лобовом стекле, это и сенсорный дисплей в руле, а также собственный голосовой помощник — мы также разрабатываем», — рассказала Иваненкова.
Кроме того, автомобиль оснащён продвинутой системой помощи водителю, включающей 17 различных функций. Она обеспечивает комфорт за рулём, например, автоматически удерживая машину в полосе движения и помогая с парковкой, сообщила представитель компании.
Над проектом работает команда из более чем 1 500 человек в нескольких городах России — Москве, Тольятти, Набережных Челнах и Санкт-Петербурге, а также в двух высоковольтных лабораториях в Китае, расположенных в Шанхае и Нанкине.
Электромобиль будет выпускаться в нескольких модификациях — для частных владельцев, государственных структур, служб такси и каршеринга. Заявленный производителем пробег без подзарядки достигает 500 километров. Аккумулятор можно зарядить от 20% до 80% за 25 минут при использовании быстрой зарядки, а полная зарядка занимает 80 минут.
Точный план производства на данном этапе окончательно не утверждён. «Финальная цифра уточняется… Старт серийного производства будет до конца этого года», — заявила Иваненкова. В настоящее время производители просчитывают окончательную стоимость. «Мы делаем всё для того, чтобы сделать стоимость доступной», — сказала представитель марки и уточнила, что цена будет известна, когда серия встанет на конвейер.