Производство «Атома» начнётся до конца года

Кроме того, автомобиль оснащён продвинутой системой помощи водителю, включающей 17 различных функций. Она обеспечивает комфорт за рулём, например, автоматически удерживая машину в полосе движения и помогая с парковкой, сообщила представитель компании.

Над проектом работает команда из более чем 1 500 человек в нескольких городах России — Москве, Тольятти, Набережных Челнах и Санкт-Петербурге, а также в двух высоковольтных лабораториях в Китае, расположенных в Шанхае и Нанкине.

Электромобиль будет выпускаться в нескольких модификациях — для частных владельцев, государственных структур, служб такси и каршеринга. Заявленный производителем пробег без подзарядки достигает 500 километров. Аккумулятор можно зарядить от 20% до 80% за 25 минут при использовании быстрой зарядки, а полная зарядка занимает 80 минут.

Точный план производства на данном этапе окончательно не утверждён. «Финальная цифра уточняется… Старт серийного производства будет до конца этого года», — заявила Иваненкова. В настоящее время производители просчитывают окончательную стоимость. «Мы делаем всё для того, чтобы сделать стоимость доступной», — сказала представитель марки и уточнила, что цена будет известна, когда серия встанет на конвейер.