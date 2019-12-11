Раскрыта внешность обновленного Volkswagen Teramont

Автопроизводитель поделился тремя скетчами новинки. Рестайлинговый кроссовер будет отличатся от нынешней версии по-новому оформленной передней частью – в частности, получил оптику, как у Atlas Cross Sport, а также новый шильдик и чуть иные бамперы. В частности, передний бампер обзавелся вставками из амортизирующей пены, что положительно сказалась на безопасности пешеходов.
По информации Autoblog, за доплату для Altas можно будет заказать систему распознавания дорожных знаков и адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки.
В технической части нововведений не предвидится. Как и прежде, американцам будет доступен Atlas с «турбочетверкой» 2.0 и 3,6-литровым «атмосферником» V6. Однако для первого станет доступна система полного привода, тогда как раньше эта модификация предлагалась в США с моноприводом.
Обновленный Atlas дебютирует в начале 2020 года. О сроках появления рестайлинговой модели на российском рынке пока не сообщается.
Teramont — самый крупный кроссовер в линейке Volkswagen. В России он комплектуется турбомотором 2.0 TSI (220 лошадиных сил), а также 3.6 VR6 мощностью 280 сил и 360 Нм момента. С лета этого года в линейку вошла версия с «атмосферником» VR6 мощностью 249 лошадиных сил.
Агрегаты сочетаются с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом 4Motion. Цены начинаются от 2,9 миллиона рублей, а кроссовер в топовом оснащении стоит 3,8 миллиона рублей. По данным «Мотора», за 11 месяцев 2019 года в стране продали 2331 экземпляр этой модели, в том числе 200 машин в ноябре.