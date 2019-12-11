Раскрыта внешность обновленного Volkswagen Teramont

Автопроизводитель поделился тремя скетчами новинки. Рестайлинговый кроссовер будет отличатся от нынешней версии по-новому оформленной передней частью – в частности, получил оптику, как у Atlas Cross Sport, а также новый шильдик и чуть иные бамперы. В частности, передний бампер обзавелся вставками из амортизирующей пены, что положительно сказалась на безопасности пешеходов.

По информации Autoblog, за доплату для Altas можно будет заказать систему распознавания дорожных знаков и адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки.