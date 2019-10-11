Volkswagen Teramont превратился в купе-кроссовер

Volkswagen Atlas Cross Sport — первенец новой стратегии развития североамериканской линейки кроссоверов, в рамках которой количество моделей в этом сегменте удвоится. Следом за большим кроссовером марка выпустит компактную модель, которая расположится на ступеньку ниже Tiguan. Пока же вместе с обычным Atlas покупателям предложат «дизайнерскую» пятиместную версию полноразмерного вседорожника — более стильную, но такую же просторную.
Купе-кроссовер отличится от Atlas не только профилем, но и полностью изменой передней частью кузова и кормой. Новый вседорожник короче, ниже и шире исходника, при той же величине колесной базы. В салоне — другой руль, акцентирующая прострочка на дверях и сиденьях, виртуальная панель приборов, беспроводная зарядка для смартфонов и аудиосистема Fender с 12 динамиками.
Также обновился набор онлайн-сервисов Volkswagen Car-Net с пятилетней предоплаченной подпиской. С помощью приложения владелец автомобиля может удаленно запустить двигатель или отправить в бортовую навигационную систему построенный на смартфоне маршрут. Кроме того, добавились две системы активной безопасности: ассистент движения в пробках, который работает на скорости до 60 километров в час, и система распознавания знаков.
Гамма силовых установок Volkswagen Atlas Cross Sport такая же, как у обычного Atlas. Кроссовер можно оснастить «турбочетверкой» 2.0 мощностью 238 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента либо атмосферным агрегатом VR6 3.6 с отдачей 280 сил 360 Нм момента. Коробка — только восьмидиапазонный автомат; привод может быть как передним, так и полным.
Собирать Atlas Cross Sport начнут на том же заводе Volkswagen в городе Чаттануга, штат Теннеси, где сейчас выпускают Atlas и Passat.
В России семиместный Atlas продается под именем Teramont. Кроссовер стоит от 2 949 000 рублей. Он предлагается с турбомотором 2.0 TSI (220 сил и 350 Нм), а также с 3.6 VR6 мощностью 280 сил (360 Нм). Агрегаты сочетаются с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом 4Motion.