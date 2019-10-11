Volkswagen Teramont превратился в купе-кроссовер

Гамма силовых установок Volkswagen Atlas Cross Sport такая же, как у обычного Atlas. Кроссовер можно оснастить «турбочетверкой» 2.0 мощностью 238 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента либо атмосферным агрегатом VR6 3.6 с отдачей 280 сил 360 Нм момента. Коробка — только восьмидиапазонный автомат; привод может быть как передним, так и полным.

Собирать Atlas Cross Sport начнут на том же заводе Volkswagen в городе Чаттануга, штат Теннеси, где сейчас выпускают Atlas и Passat.

В России семиместный Atlas продается под именем Teramont. Кроссовер стоит от 2 949 000 рублей. Он предлагается с турбомотором 2.0 TSI (220 сил и 350 Нм), а также с 3.6 VR6 мощностью 280 сил (360 Нм). Агрегаты сочетаются с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом 4Motion.