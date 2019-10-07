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12:44

У спортивных моделей Volkswagen будет новый логотип

Отделение Volkswagen R получило измененную эмблему

Компания Volkswagen показала новый логотип отделения Volkswagen R. Первым стилизованную литеру R получит кроссовер Atlas Cross Sport R-Line для североамериканского рынка.

Одновременно с презентацией нового логотипа Volkswagen объявил о перезапуске бренда R. Упрощенная эмблема, состоящая из двух частей, как раз символизирует начало новой эры и «приверженность марки сохранению высоких динамических характеристик и эксклюзивности». Верхний элемент можно описать как дугу на гоночной трассе; у диагонального росчерка своё назначение: он должен подчеркивать прогрессивность бренда.

В разное время в семейство R входили Golf R, Passat R36, Touareg R50, Scirocco R и T-Roc R.

Новый логотип создан в Volkswagen Design Center. Над эмблемой работала команда под руководством шеф-дизайнера немецкой марки Клауса Бишоффа, сотрудники технического департамента и маркетологи Volkswagen R. Публичный дебют логотипа состоится 11 октября во время презентации кроссовера Atlas Cross Sport R-Line — модель удостоилась чести первой получить новый шильдик.

Чуть раньше, в конце августа этого года, Volkswagen представил собственный измененный логотип. Литера W из трехмерной превратилась в плоскую, из-за чего стала выглядеть более минималистичной. Ранее по такому же принципу были оформлены шильдики на старых Beetle. Смену логотипа в компании объяснили новой стратегией ориентации бренда на молодежь и цифровизацию, но на самом деле это может быть связано с попыткой дистанцироваться от скандала, связанного с манипуляциями данными о вредных выбросах.