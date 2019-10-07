У спортивных моделей Volkswagen будет новый логотип

Чуть раньше, в конце августа этого года, Volkswagen представил собственный измененный логотип. Литера W из трехмерной превратилась в плоскую, из-за чего стала выглядеть более минималистичной. Ранее по такому же принципу были оформлены шильдики на старых Beetle. Смену логотипа в компании объяснили новой стратегией ориентации бренда на молодежь и цифровизацию, но на самом деле это может быть связано с попыткой дистанцироваться от скандала, связанного с манипуляциями данными о вредных выбросах.