В Китае обновился Geely Atlas: теперь он похож на Okavango

Дизайн кроссовера слегка упростили

У Geely Atlas новый дизайн в стиле Okavango, но пока только в Китае. Популярный в России кроссовер обновился на домашнем рынке. Экстерьер сделали более скромным, заменив массивную радиаторную решетку на аккуратный трапециевидный «гриль» с вертикальными ламелями как у Okavango и изменив форму блоков фар. В профиль Atlas остался прежним, а вот сзади табличка под номер сместилась с двери багажника на бампер. В результате доработок Атлас слегка «подрос»: вытянулся в длину на шесть сантиметров, стал чуть шире и выше.