Atlas

Новости
Новый Geely Atlas L подешевел на старте продаж
На китайский рынок выходит Geely Atlas нового поколения
22 августа, 15:10
Geely рассекретила интерьер Atlas нового поколения
Кроссоверу достался гигантский вертикальный дисплей в духе Tesla
6 августа, 18:18
Раскрыт новый Geely Atlas с техникой Volvo и эффектным дизайном
Многолетний бестселлер Geely сменил поколение в Китае
3 августа, 12:36
Футуризм и планшет как в Tesla: раскрыт салон нового Geely Atlas
Со сменой поколения популярный кроссовер Geely радикально преобразится не только снаружи, но и внутри
2 августа, 10:43
Раскрыт дизайн Geely Atlas нового поколения
Популярный китайский кроссовер получит название Geely Boyue L / Atlas L
Показан новый Geely Atlas на платформе Volvo
Со сменой поколения Atlas переберется на архитектуру CMA, знакомую россиянам по Tugella
22 июля, 17:00Новости
Лиза Будрина
16 июля, 20:20
Китайцы полностью раскрыли преемника Geely Atlas
Geely с внутризаводским индексом FX11 выйдет на рынок под именем Xingyao
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