В России у дилера Geely появился битопливный кроссовер Atlas

Тестовую эксплуатацию битопливного Geely Atlas проводит московский дилер китайской марки. За основу заводской версии с газобаллонным оборудованием взят бензиновый Atlas с 149-сильным атмосферным мотором 2.4, полным приводом и 6-ступенчатым «автоматом». Баллон ёмкостью 60 литров для сжиженного газа установлен в багажнике вместо запасного колеса.

Внешне битопливный Atlas отличается от обычного только дополнительной заправочной горловиной, врезанной в бампер. Вдобавок, в салоне появился переключатель с бензина на газ, а под капотом разместили дополнительные форсунки и новый блок управления.

Поставщики газобаллонного оборудования заинтересованы в сотрудничестве с белорусским заводом «БелДжи» и утверждают, что переход на пропан-бутан повысит экономичность кроссовера и позволит вдвое снизить затраты автовладельцев на топливо. Впрочем, успех битопливных Geely Atlas в первую очередь будет зависеть от стартовой цены «газовой» модификации.