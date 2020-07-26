В России у дилера Geely появился битопливный кроссовер Atlas

Тестовую эксплуатацию битопливного Geely Atlas проводит московский дилер китайской марки. За основу заводской версии с газобаллонным оборудованием взят бензиновый Atlas с 149-сильным атмосферным мотором 2.4, полным приводом и 6-ступенчатым «автоматом». Баллон ёмкостью 60 литров для сжиженного газа установлен в багажнике вместо запасного колеса.
Внешне битопливный Atlas отличается от обычного только дополнительной заправочной горловиной, врезанной в бампер. Вдобавок, в салоне появился переключатель с бензина на газ, а под капотом разместили дополнительные форсунки и новый блок управления.
Поставщики газобаллонного оборудования заинтересованы в сотрудничестве с белорусским заводом «БелДжи» и утверждают, что переход на пропан-бутан повысит экономичность кроссовера и позволит вдвое снизить затраты автовладельцев на топливо. Впрочем, успех битопливных Geely Atlas в первую очередь будет зависеть от стартовой цены «газовой» модификации.
Кроссовер Atlas — бестселлер марки Geely в России. По итогам пяти месяцев 2020 года в нашей стране продано 2153 китайских вседорожника. Цены на модель стартуют с 1,24 миллиона рублей за версию с 139-сильным «атмосферником» 2.0, «механикой» и передним приводом. Полноприводный Atlas комплектуется 149-сильным двигателем 2.4 и стоит от 1,57 миллиона рублей, а цена топ-версий со 184-сильным турбомотором 1.8 может достигать 1,82 миллиона рублей.