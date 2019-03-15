Российский Geely Atlas получил версию с турбомотором

«Турбочетверка» 1.8 TGDI с непосредственным впрыском топлива и фазовращателями на впуске и выпуске разработана в Китае. На местном рынке она предлагается и в более мощной версии — 184 лошадиные силы и 285 Нм крутящего момента. На выбор доступны две комплектации — «Комфорт» и «Люкс», — а также передний или полный привод. Коробка одна — шестидиапазонный «автомат».

Цены на кроссовер Geely Atlas с турбомотором 1.8 TGDI