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13:46

Российский Geely Atlas получил версию с турбомотором

Кроссовер предложили с двигателем 1.8 TGDI мощностью 163 силы и 250 Нм момента

Гамма доступных модификаций кроссовера Geely Atlas расширилась за счет появления топовой версии с турбомотором 1.8 TGDI. В российской спецификации двигатель выдает 163 силы и 250 Нм момента. Цена Atlas с передним приводом и новым мотором составляет 1 439 990 рублей.
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«Турбочетверка» 1.8 TGDI с непосредственным впрыском топлива и фазовращателями на впуске и выпуске разработана в Китае. На местном рынке она предлагается и в более мощной версии — 184 лошадиные силы и 285 Нм крутящего момента. На выбор доступны две комплектации — «Комфорт» и «Люкс», — а также передний или полный привод. Коробка одна — шестидиапазонный «автомат».

Цены на кроссовер Geely Atlas с турбомотором 1.8 TGDI
КомплектацияДвигательЦена (руб.)
Комфорт1.8T 2WD AT61 439 990
Комфорт1.8T 4WD AT61 539 990
Люкс1.8T 2WD AT61 539 990
Люкс1.8T 4WD AT61 639 990

Комплектация «Комфорт» включает в себя однозонный климат-контроль, передние сиденья с подогревом, круиз-контроль, задний парктроник и 17-дюймовые колеса. В «Люксе» у кроссовера появляется кожаная отделка салона, двухзонный климат-контроль, светодиодные фары, подогрев заднего ряда сидений, датчик дождя.

Помимо турбомотора, в гамме Geely Atlas есть «атмосферники» 2.0 и 2.4. Отдача двигателей составляет 139 и 148 лошадиных сил соответственно. Цена кроссовера в исполнении «Стандарт» с мотором 2.0, передним приводом и шестиступенчатой «механикой» — 1 089 990 рублей.

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