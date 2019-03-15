Российский Geely Atlas получил версию с турбомотором

«Турбочетверка» 1.8 TGDI с непосредственным впрыском топлива и фазовращателями на впуске и выпуске разработана в Китае. На местном рынке она предлагается и в более мощной версии — 184 лошадиные силы и 285 Нм крутящего момента. На выбор доступны две комплектации — «Комфорт» и «Люкс», — а также передний или полный привод. Коробка одна — шестидиапазонный «автомат».
Цены на кроссовер Geely Atlas с турбомотором 1.8 TGDI
|Комплектация
|Двигатель
|Цена (руб.)
|Комфорт
|1.8T 2WD AT6
|1 439 990
|Комфорт
|1.8T 4WD AT6
|1 539 990
|Люкс
|1.8T 2WD AT6
|1 539 990
|Люкс
|1.8T 4WD AT6
|1 639 990
Комплектация «Комфорт» включает в себя однозонный климат-контроль, передние сиденья с подогревом, круиз-контроль, задний парктроник и 17-дюймовые колеса. В «Люксе» у кроссовера появляется кожаная отделка салона, двухзонный климат-контроль, светодиодные фары, подогрев заднего ряда сидений, датчик дождя.
Помимо турбомотора, в гамме Geely Atlas есть «атмосферники» 2.0 и 2.4. Отдача двигателей составляет 139 и 148 лошадиных сил соответственно. Цена кроссовера в исполнении «Стандарт» с мотором 2.0, передним приводом и шестиступенчатой «механикой» — 1 089 990 рублей.