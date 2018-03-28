Volkswagen построил 5,4-метровый пикап с 25-сантиметровым клиренсом

Компания Volkswagen представила концепт-кар Atlas Tanoak — первый пикап марки, построенный на модульной платформе MQB. Публичный дебют новинки, названной в честь вида деревьев, растущих на тихоокеанском побережье США, состоялся на Нью-Йоркском автосалоне.

В основе пикапа Atlas Tanoak лежит растянутая «тележка» от семиместного внедорожника Atlas. Общая длина концепт-кара составляет 5438 миллиметров — на 401 миллиметр длиннее «Атласа». В ширину пикап насчитывает 2029 миллиметров, а в высоту — 1844 миллиметра. Колесная база — 3259 миллиметров. Дорожный просвет Atlas Tanoak достигает 254 миллиметров.

Под капотом пикапа установлен 3,6-литровый двигатель V6, отдача которого составляет 280 лошадиных сил и 361 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом». С нуля до 96 километров в час концепт-кар способен разгоняться за 8,5 секунды.

Volkswagen Atlas Tanoak также укомплектован полным приводом с системой активного контроля тяги. На выбор доступно несколько режимов движения, в том числе для серьезного бездорожья, в котором можно задействовать понижающий ряд трансмиссии.

С перечень оснащения пикапа входит светодиодная оптика и дневные ходовые огни, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, электронная приборная панель и фоновая подсветка салона, меняющая цвет в зависимости от выбранного режима движения.

На моторшоу в Нью-Йорке также дебютировал вседорожник Atlas Cross Sport — предвестник серийной модели, производство которой начнется в следующем году. Концепт-кар также построен на платформе MQB, но оснащен гибридными силовыми установками.