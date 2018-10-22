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22 октября, 12:06

Американский стартап сделает электрический пикап с очень быстрой зарядкой

Запас хода внедорожника составит от 483 до 805 километров

Стартап Atlis Motor Vehicle из Аризоны провел первые испытания экспериментального батарейного модуля, поддерживающего высокосростную зарядку. С помощью общественного терминала, блок аккумуляторов емкостью три киловатт-часа удалось наполнить с нуля до 100 процентов за 12 минут 35 секунд. Технология в будущем будет масштабирована для установки на полностью электрический пикап XT.

Свою первую модель Atlis Motor Vehicle намерен построить на специально разработанной платформе XP с 305-миллиметровым дорожным просветом. Пикап оснастят четырьмя электромоторами, полноуправляемым шасси, пневмоподвеской и системой рекуперации энергии с индивидуальным контролем уровня на каждом из колес.

В качестве опции будут доступны комплекс активных систем безопасности, автопилот и длинноходная внедорожная подвеска с увеличенным до 381 миллиметра дорожным просветом.

В зависимости от емкости блока батарей пикап Atlis сможет проезжать на одной зарядке от 483 до 805 километров. Предполагается, что с помощью фирменных зарядных станций наполнить любой аккумулятор можно будет за 15 минут.

Конкурентом Atlis Motor Vehicle на американском рынке будет электрический пикап Bollinger B2. Внедорожник оснастят гидропневматической подвеской с возможностью изменения дорожного просвета между 254, 390 и 508 миллиметрами, а также двухмоторной электрической силовой установкой мощностью 560 сил и 600 Нм момента.

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