Американский стартап сделает электрический пикап с очень быстрой зарядкой

Стартап Atlis Motor Vehicle из Аризоны провел первые испытания экспериментального батарейного модуля, поддерживающего высокосростную зарядку. С помощью общественного терминала, блок аккумуляторов емкостью три киловатт-часа удалось наполнить с нуля до 100 процентов за 12 минут 35 секунд. Технология в будущем будет масштабирована для установки на полностью электрический пикап XT.