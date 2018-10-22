Американский стартап сделает электрический пикап с очень быстрой зарядкой

Свою первую модель Atlis Motor Vehicle намерен построить на специально разработанной платформе XP с 305-миллиметровым дорожным просветом. Пикап оснастят четырьмя электромоторами, полноуправляемым шасси, пневмоподвеской и системой рекуперации энергии с индивидуальным контролем уровня на каждом из колес.
В качестве опции будут доступны комплекс активных систем безопасности, автопилот и длинноходная внедорожная подвеска с увеличенным до 381 миллиметра дорожным просветом.
В зависимости от емкости блока батарей пикап Atlis сможет проезжать на одной зарядке от 483 до 805 километров. Предполагается, что с помощью фирменных зарядных станций наполнить любой аккумулятор можно будет за 15 минут.
Конкурентом Atlis Motor Vehicle на американском рынке будет электрический пикап Bollinger B2. Внедорожник оснастят гидропневматической подвеской с возможностью изменения дорожного просвета между 254, 390 и 508 миллиметрами, а также двухмоторной электрической силовой установкой мощностью 560 сил и 600 Нм момента.