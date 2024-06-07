В производство российского электрокара Атом вложат 2 миллиарда рублей

Сейчас над Атомом работает более тысячи специалистов с опытом как в российских, так и в международных компаниях, пишет ТАСС. Интерес к электрокару есть: уже получено более 105 тысяч предзаказов, что в семь раз больше объема продаж «батарейных» машин на российском рынке за 2023 год.

Ключевые компоненты для Атома будут делать в России. Это, в частности, синхронный мотор мощностью 204 силы (294 Нм) на задней оси, разработанный «Росатомом». Батарею емкостью 77 киловатт-часов создает «Ренэра» — его дочерняя компания. На одном заряде Атом должен проезжать до 500 километров. Выпускать аккумуляторы хотят в Калининграде и Новой Москве.