Фотофакт: завод «Москвич» начал выпускать электрокары «Атом»Молодой российский бренд дошёл до предсерийного производства
Электромобиль «Атом» длиной четыре метра будет комплектоваться задним электродвигателем мощностью 204 лошадиные силы и литий-ионной батареей ёмкостью 77 киловатт-часов. Запас хода составит до 500 километров (WLTC). Проект должен быть массовым, целевая аудитория — сервисы каршеринга и такси. Год назад гендиректор «Атома» обозначил ценовой диапазон от 2,5 до 3,5 миллиона рублей.
На электромобиль будет действовать заводская гарантия пять лет или 150 тысяч километров, но на электросистему, включая двигатель и батарею, распространится расширенная гарантия до восьми лет или 160 тысяч километров. Заявлен 70-процентный уровень локализации производства, к примеру, аккумулятор и силовую установку поставит «Росатом». Среди интересных технических решений — двери без центральной стойки, рулевое управление «по проводам» и тачскрин в рулевом колесе.
Предсерийные «Атомы» уже ездят по улицам Москвы, причём не только в формате доводочных испытаний. В продаже электромобиль должен появиться к концу года, и к этому моменту модель перестанет быть эксклюзивом.