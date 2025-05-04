Фотофакт: завод «Москвич» начал выпускать электрокары «Атом»

На электромобиль будет действовать заводская гарантия пять лет или 150 тысяч километров, но на электросистему, включая двигатель и батарею, распространится расширенная гарантия до восьми лет или 160 тысяч километров. Заявлен 70-процентный уровень локализации производства, к примеру, аккумулятор и силовую установку поставит «Росатом». Среди интересных технических решений — двери без центральной стойки, рулевое управление «по проводам» и тачскрин в рулевом колесе.