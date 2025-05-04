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Опубликовано 04 мая 2025, 23:45
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Фотофакт: завод «Москвич» начал выпускать электрокары «Атом»

Молодой российский бренд дошёл до предсерийного производства
Фотофакт: завод «Москвич» начал выпускать электрокары «Атом». На территории предприятия в Текстильщиках запечатлели прототипы машин в разной степени готовности. В объектив попала партия «Атомов», у некоторых отсутствовали навесные панели. Пока речь идёт об опытно-промышленном производстве электромобилей, но по данным Минпромторга Татарстана серийная сборка намечена на июль 2025 года. Похоже столичный завод укладывается в график.
Фотофакт: завод «Москвич» начал выпускать электрокары «Атом»
© https://t.me/tagazvip / @andrewbogd
Сергей Ильин
Сергей Ильин
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Электромобиль «Атом» длиной четыре метра будет комплектоваться задним электродвигателем мощностью 204 лошадиные силы и литий-ионной батареей ёмкостью 77 киловатт-часов. Запас хода составит до 500 километров (WLTC). Проект должен быть массовым, целевая аудитория — сервисы каршеринга и такси. Год назад гендиректор «Атома» обозначил ценовой диапазон от 2,5 до 3,5 миллиона рублей.

© https://t.me/tagazvip / @andrewbogd

На электромобиль будет действовать заводская гарантия пять лет или 150 тысяч километров, но на электросистему, включая двигатель и батарею, распространится расширенная гарантия до восьми лет или 160 тысяч километров. Заявлен 70-процентный уровень локализации производства, к примеру, аккумулятор и силовую установку поставит «Росатом». Среди интересных технических решений — двери без центральной стойки, рулевое управление «по проводам» и тачскрин в рулевом колесе.

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Предсерийные «Атомы» уже ездят по улицам Москвы, причём не только в формате доводочных испытаний. В продаже электромобиль должен появиться к концу года, и к этому моменту модель перестанет быть эксклюзивом.

Источник:Клуб фанатов автомобилей ТагАЗ
Автор:Сергей Ильин
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