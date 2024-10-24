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Опубликовано 24 октября 2024, 18:17
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Для выпуска электрокара «Атом» требуются дополнительно десятки миллиардов рублей

На массовый рынок модель планируют выпустить в следующем году
На производство электрокара «Атом» потребовались еще десятки миллиардов. Компании «Кама» требуется 19,9 миллиарда рублей для начала серийного производства электромобиля «Атом». По данным издания «Коммерсантъ», для привлечения средств производитель намерен дополнительно выпустить 548 тысяч акций. Ценные бумаги стоимостью 36 500 за штуку продадут по закрытой подписке. При этом уже известны будущие покупатели.
Для выпуска электрокара «Атом» требуются дополнительно десятки миллиардов рублей
© Atom
Анастасия Мельник

В списке потенциальных покупателей дополнительного пакета акций «Кама» числятся компании КАМАЗ, «Ротек», «Татнефть», «Ренова», а также «Газпром-Медиа Холдинг», «Хит Моторз Рус», холдинг «ТЭМПО» и структуры госкорпорации «Росатом». Полученные 20 миллиардов рублей необходимы для запуска серийного производства «Атома».

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Ожидается, что четырехметровый электромобиль получит 204-сильный электромотор и литий-ионную батарею. Запас хода модели составит около 500 километров. Производитель собирается выпустить товарные образцы на рынок в 2025 году. Собирать отечественный электрокар будут на мощностях завода «Москвич».

В начале сентября стало известно, что зарядные станции для «Атома» разработают в Перми. При этом покрышки для российского электромобиля будет производить Pirelli.