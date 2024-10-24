Для выпуска электрокара «Атом» требуются дополнительно десятки миллиардов рублей

Для выпуска электрокара «Атом» требуются дополнительно десятки миллиардов рублейНа массовый рынок модель планируют выпустить в следующем году
В списке потенциальных покупателей дополнительного пакета акций «Кама» числятся компании КАМАЗ, «Ротек», «Татнефть», «Ренова», а также «Газпром-Медиа Холдинг», «Хит Моторз Рус», холдинг «ТЭМПО» и структуры госкорпорации «Росатом». Полученные 20 миллиардов рублей необходимы для запуска серийного производства «Атома».
Ожидается, что четырехметровый электромобиль получит 204-сильный электромотор и литий-ионную батарею. Запас хода модели составит около 500 километров. Производитель собирается выпустить товарные образцы на рынок в 2025 году. Собирать отечественный электрокар будут на мощностях завода «Москвич».
В начале сентября стало известно, что зарядные станции для «Атома» разработают в Перми. При этом покрышки для российского электромобиля будет производить Pirelli.