Для выпуска электрокара «Атом» требуются дополнительно десятки миллиардов рублей

На массовый рынок модель планируют выпустить в следующем году

На производство электрокара «Атом» потребовались еще десятки миллиардов. Компании «Кама» требуется 19,9 миллиарда рублей для начала серийного производства электромобиля «Атом». По данным издания «Коммерсантъ», для привлечения средств производитель намерен дополнительно выпустить 548 тысяч акций. Ценные бумаги стоимостью 36 500 за штуку продадут по закрытой подписке. При этом уже известны будущие покупатели.