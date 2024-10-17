Pirelli изготовит шины для российских электрокаров Атом

Атомы «обуют» в резину размерностью 215/55 R17, индекс нагрузки составит 98, что позволит выдерживать до 750 килограммов на одну шину, а индекс скорости — V, что допускает скорость до 240 километров в час. Вес каждой шины — около 10 килограммов. Все электрокары получат систему мониторинга давления; рекомендованное производителем — 2,5 бара.

Шины Pirelli для Атомов уже прошли сертификацию в России по европейским стандартам ЕК ООН (Е22).